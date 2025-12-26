Ο νεαρός δράστης που πραγματοποίησε τις επιθέσεις με μαχαίρι σε γυναίκες στο Μετρό του Παρισιού, προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, σε μικρή απόσταση από τη γαλλική πρωτεύουσα.

Σκηνές τρόμου και πανικού εκτυλίχθηκαν μέσα στο Μετρό του Παρισιού το απόγευμα της Παρασκευής (26.12.2025), δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων. Ένας νεαρός άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε γυναίκες, τραυματίζοντάς τρεις από αυτές.

Οι επιθέσεις έγιναν σε τρεις σταθμούς της ίδιας γραμμής του Μετρό, στο κέντρο του Παρισιού, όπως ανέφερε η δημόσια υπηρεσία μεταφορών RATP. Τα δύο από τα θύματα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία και η ζωή τους δεν κινδυνεύει. Η τρίτη γυναίκα αναζήτησε μόνη της ιατρική βοήθεια.

Ο φερόμενος ως δράστης, ηλικίας 25 ετών, αναγνωρίστηκε χάρη στα πλάνα από τις κάμερες παρακολούθησης. Διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη γνωστός στις αστυνομικές αρχές για διάφορα παραπτώματα, όπως για πρόκληση υλικών ζημιών. Εντοπίστηκε και συνελήφθη αργά το απόγευμα της Παρασκευής στο Βαλ-ντ’ Ουάζ, στα βορειοδυτικά του Παρισιού, σύμφωνα με δικαστικές πηγές.

Η υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (SRT) διεξάγει έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και βιαιοπραγία από πρόθεση με χρήση όπλου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορ «χαιρέτισε την άμεση αντίδραση και την κινητοποίηση των υπηρεσιών» που παρενέβηκαν άμεσα και συνέλαβαν τον ύποπτο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Την περασμένη εβδομάδα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνέζ είχε καλέσει τις αστυνομικές αρχές να είναι σε εγρήγορση ενόψει της εορταστικής περιόδου, επικαλούμενος το «πολύ υψηλό επίπεδο τρομοκρατικής απειλής».