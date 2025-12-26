Η εφαρμογή των νέων τιμολογίων θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις βιοτεχνίες, ενώ από την 1η Απριλίου 2026 θα ενταχθούν και τα νοικοκυριά.

Από το 2026 αλλάζει σταδιακά ο τρόπος με τον οποίο θα τιμολογείται το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα, με την εισαγωγή των λεγόμενων «πορτοκαλί τιμολογίων», τα οποία συνδέουν άμεσα την τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Στόχος του νέου συστήματος είναι να μειωθεί το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να αξιοποιείται καλύτερα η φθηνή ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κυρίως τις ώρες που υπάρχει υπερπαραγωγή.

Η εφαρμογή των νέων τιμολογίων θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις βιοτεχνίες, ενώ από την 1η Απριλίου 2026 θα ενταχθούν και τα νοικοκυριά καθώς και οι μικρές επιχειρήσεις. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται από την προηγούμενη ημέρα για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές ανά ώρα, ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν τη χρήση συσκευών όπως πλυντήρια, θερμοσίφωνες ή μηχανήματα παραγωγής σε ώρες με χαμηλότερο κόστος.

Για τα νοικοκυριά, το πορτοκαλί τιμολόγιο θα έχει δύο βασικά στοιχεία: μια σταθερή πάγια χρέωση που δεν θα αλλάζει κάθε μήνα και μια μεταβλητή τιμή ρεύματος που θα διαμορφώνεται ανά ώρα. Η ωριαία τιμή θα ανακοινώνεται καθημερινά έως τις 5 το απόγευμα για την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, οι προμηθευτές θα στέλνουν ενημερώσεις μέσω SMS ή e-mail, επισημαίνοντας ποιες ώρες το ρεύμα είναι φθηνότερο και ποιες ακριβότερο, αλλά και προειδοποιήσεις όταν οι τιμές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Αντίστοιχη ενημέρωση θα λαμβάνουν και οι επαγγελματίες χρήστες, με τις χρεώσεις να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Το νέο μοντέλο δίνει τη δυνατότητα καλύτερου ελέγχου του ενεργειακού κόστους, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων των τιμών.

Την ίδια στιγμή, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει και σε επίπεδο ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το μερίδιο της ΔΕΗ έχει υποχωρήσει κάτω από το 50%, δείχνοντας ότι οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε εναλλακτικούς προμηθευτές. Η Metlen, μέσω της Protergia, έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της και πλέον ξεπερνά το 22% της αγοράς, εδραιώνοντας τον ρόλο της ως δεύτερος ισχυρός παίκτης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, οι Ήρων και NRG ενισχύουν την παρουσία τους (κατέχουν το 14,5%) και αναμένεται να δημιουργήσουν έναν νέο, ισχυρό πόλο στην αγορά μέσα στο 2026. Υπολογίσιμη παραμένει και η παρουσία της Enerwave, καθώς και εταιρειών όπως η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και η ZeniΘ.