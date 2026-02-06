Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Βελτιώνεται ο καιρός την Παρασκευή, ωστόσο, όπως τονίζει ο Σάκης Αρναούτογλου στα δυτικά θα έχουμε εκ νέου βροχές. Ειδικότερα, μέσα στην ημέρα μπόρες θα έχουμε στα νησιά του ΝΑ και ΒΑ Αιγαίου όπως και στα ΒΔ. Από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε βροχές στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα δυτικά θα ενταθούν οι καταιγίδες.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά θα φτάσει τους 16 βαθμούς, στα βόρεια από 8 έως και 15 και στα νότια τους 19 βαθμούς. Στα δυτικά της χώρας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς και στα ανατολικά τους 16 με 18 βαθμούς.

Το Σάββατο και από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε ξανά βροχές στα δυτικά και προς τα ξημερώματα της Κυριακής νέα φαινόμενα στην κεντρική και τη βόρεια χώρα, αλλά και στα ανατολικά νησιωτικά.

Τη Δευτέρα αρκετές βροχές όπως και την Τρίτη σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου μέχρι και τις 15/2 θα έχουμε μια παρέλαση βροχών με φθινοπωρινές όμως θερμοκρασίες.

Δείτε αναλυτικά τον καιρό από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=emSB4iEHfik}