Η κυβέρνηση Μελόνι παρουσίασε νέο πακέτο μέτρων για τη δημόσια ασφάλεια, με προληπτικές προσαγωγές έως 12 ώρες, αυστηρότερους περιορισμούς στις διαδηλώσεις και νέες ποινές για οπλοκατοχή.

Η ιταλική κυβέρνηση παρουσίασε το βράδυ της Πέμπτης νέο νομοθετικό διάταγμα που εισάγει αυστηρότερο πλαίσιο μέτρων για τη δημόσια ασφάλεια, ενισχύοντας τις αρμοδιότητες των αρχών και επεκτείνοντας τους περιορισμούς σε περιπτώσεις που συνδέονται με βίαιες συμπεριφορές.

Κεντρικό στοιχείο του πακέτου, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΠΕ, αποτελεί η εισαγωγή της λεγόμενης «προληπτικής προσαγωγής», η οποία μπορεί να διαρκεί έως και 12 ώρες. Το μέτρο στοχεύει στην αποτροπή συμμετοχής σε διαδηλώσεις πολιτών που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για επεισόδια βίας ή έχουν εντοπιστεί να φέρουν αντικείμενα όπως όπλα, κοντάρια ή κράνη. Η απόφαση θα λαμβάνεται από τις αστυνομικές αρχές, με την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του εισαγγελέα, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την άμεση απελευθέρωση του προσαχθέντα, εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, το διάταγμα προβλέπει ότι η δικαστική αρχή θα μπορεί να επιβάλλει απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις σε άτομα που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα τα οποία τελέστηκαν κατά τη διάρκεια πορειών ή κινητοποιήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και καταδίκες για τρομοκρατία, πρόκληση εκτεταμένων ζημιών, σωματικές βλάβες, απειλές, βία κατά δημοσίων λειτουργών, ανθρωποκτονίες και άλλα σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Σημαντική αλλαγή εισάγεται και σε ό,τι αφορά την έννοια της νόμιμης άμυνας. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, όταν υπάρχουν σαφή και επαρκή στοιχεία ότι ένα άτομο ενήργησε για να προστατευθεί από επίθεση, δεν θα κινείται αυτομάτως εισαγγελική έρευνα, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Το νομοθετικό πακέτο περιλαμβάνει επίσης αυστηρούς περιορισμούς στην πώληση μαχαιριών και σουγιάδων σε ανήλικους. Οι έμποροι θα υποχρεούνται να ζητούν ταυτότητα από νεαρούς πελάτες, ενώ η απαγόρευση επεκτείνεται και στις διαδικτυακές πωλήσεις, με ελέγχους από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Επιπλέον, ενήλικες που φέρουν μαχαίρια με λάμες μεγαλύτερες των οκτώ εκατοστών θα αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης που φτάνουν έως και τα τρία έτη.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένα μέτρα, αλλά για μια ακόμη ψηφίδα της στρατηγικής που η κυβέρνησή μας εφαρμόζει ήδη από την σύστασή της», έγραψε σε ανάρτησή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι υποστήριξε ότι «Η προληπτική προσαγωγή, όπως τόνισθηκε σε πολλές παρεμβάσεις, δεν αποτελεί ελευθεροκτόνο μέτρο. Αντιθέτως, περιέχεται σε σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες».

Αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο, ο οποίος, αναφερόμενος στις Ερυθρές Ταξιαρχίες, δήλωσε ότι «με την δραστηριότητα πρόληψης και καταστολής, η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει την επιστροφή των λυπηρών εκείνων στιγμών».