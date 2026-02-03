Νέα στοιχεία από μη κυβερνητική οργάνωση αποκαλύπτουν το εύρος της καταστολής στο Ιράν

Τουλάχιστον 50.235 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο Ιράν σε σχέση με το κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, σύμφωνα με νεότερη καταγραφή της μη κυβερνητικής οργάνωσης Human Rights Activists News Agency (HRANA). Η οργάνωση, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναθεώρησε προς τα πάνω τα προηγούμενα στοιχεία της, επισημαίνοντας ότι η καταστολή από τις αρχές όχι μόνο δεν έχει σταματήσει, αλλά συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου και κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου, προτού κατασταλούν βίαια στις αρχές του ίδιου μήνα. Οι ιρανικές αρχές παραδέχονται ότι υπήρξαν χιλιάδες νεκροί, ωστόσο αποδίδουν την πλειονότητα των θανάτων σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή σε πολίτες που, όπως υποστηρίζουν, σκοτώθηκαν από «τρομοκρατικές ομάδες» με ξένη υποστήριξη.

Καταγγελίες για βασανιστήρια και συλλήψεις γνωστών προσώπων

Σύμφωνα με τη HRANA, οι συλλήψεις αφορούν πολίτες από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, με έμφαση σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς, συγγραφείς και ακτιβιστές. Σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφονται έρευνες σε κατοικίες, καθώς και κατασχέσεις προσωπικών αντικειμένων, ενώ γίνεται λόγος και για περισσότερες από 300 εξαναγκαστικές «ομολογίες» που μεταδόθηκαν από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, διεθνείς οργανώσεις, όπως η Διεθνής Αμνηστία, εκφράζουν έντονη ανησυχία για την τύχη χιλιάδων συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, προειδοποιώντας για κινδύνους βασανιστηρίων, αυθαίρετων εκτελέσεων και θανάτων υπό κράτηση.

Το κλίμα επιτείνεται από τη στάση της ιρανικής δικαιοσύνης, με τον επικεφαλής της να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια για όσους συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, ενώ ορισμένοι κατηγορούμενοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με τη θανατική ποινή.

Ο Ιρανός κινηματογραφιστής Μεχντί Μαχμουντιάν, συν-σεναριογράφος της ταινίας «Ενα απλό ατύχημα», που βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών το 2025, συνελήφθη την Κυριακή, ως ύποπτος ότι βοήθησε στη σύνταξη μιας δήλωσης επικριτικής για την εξουσία.

Συνελήφθη μαζί με τον αρχηγό των φοιτητών Αμπντολάχ Μομενί και τη δημοσιογράφο και ακτιβίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών Βίντα Ραμπανί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Στο πλαίσιο αυτό, τις τελευταίες ημέρες συνελήφθησαν και γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας, μεταξύ των οποίων και βραβευμένος Ιρανός κινηματογραφιστής, γεγονός που προκαλεί νέες αντιδράσεις εντός και εκτός της χώρας.