Ο Μεχντί Μαχμουντιάν, συν-σεναριογράφος του υποψήφιου για Όσκαρ «Ένα απλό ατύχημα», συνελήφθη μετά την υπογραφή επιστολής κατά του Χαμενεΐ στο Ιράν.

Ο συν-σεναριογράφος της ταινίας «Ένα απλό ατύχημα», υποψήφιος ο ίδιος για Όσκαρ σεναρίου και η ταινία για καλύτερη ξενόγλωσση, συνελήφθη στην Τεχεράνη λίγες εβδομάδες πριν από την μεγάλη κινηματογραφική βραδιά από τις ιρανικές αρχές.

Ο ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μεχντί Μαχμουντιάν συνελήφθη το Σάββατο όταν συνυπέγραψε μια δήλωση που καταδίκαζε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, για την πρόσφατη αιματοχυσία στη χώρα. Ανέφερε πως «η κύρια ευθύνη για αυτές τις φρικαλεότητες βαρύνει τον Αλί Χαμενεΐ, τον ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και την καταπιεστική δομή του καθεστώτος».

Μαζί του συνελήφθησαν δύο ακόμη από τους 17 υπογράφοντες, η Βίντα Ραμπανί και ο Αμπντουλάχ Μομένι. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα καμία πληροφορία σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον των κρατουμένων.

Η ταινία του Τζαφάρ Παναχί «Ένα απλό ατύχημα», η οποία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2025, είναι υποψήφια για την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία μεγάλου μήκους και το καλύτερο σενάριο στα Όσκαρ, που θα γίνουν στις 15 Μαρτίου.

Η ταινία ακολουθεί μια ομάδα Ιρανών πρώην πολιτικών κρατουμένων, που παλεύουν με το αν θα πάρουν εκδίκηση από έναν άνδρα που πιστεύουν ότι τους βασάνισε στη φυλακή. Ο Μαχμουντιάν είναι κυρίως γνωστός ως δημοσιογράφος και ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνάντησε τον σκηνοθέτη της ταινίας, τον βετεράνο δημιουργό Τζαφάρ Παναχί, στη φυλακή.

Σε δήλωση του στον Guardian, ο Παναχί επαίνεσε τον Μαμουντιάν για την «ήρεμη, ευγενική συμπεριφορά» και το «σπάνιο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους άλλους».

«Κάθε φορά που έφτανε ένας νέος κρατούμενος, ο Μεχντί προσπαθούσε να του παρέχει τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης και, το πιο σημαντικό, να του προσφέρει σιγουριά», είπε ο Παναχί. «Γινόταν ένας ήσυχος πυλώνας μέσα στη φυλακή, κάποιος που οι κρατούμενοι όλων των πεποιθήσεων και υποβάθρων εμπιστεύονταν».

Η συναργασία τους ήρθε μετά την απελευθέρωση του Μαχμουντιάν, τον οποίο ο Παναχί κάλεσε να βελτιώσει τον διάλογο του σεναρίου, βασιζόμενος στην εννέαχρονη εμπειρία του στη φυλακή

«Ο Μεχντί Μαχμουντιάν δεν είναι απλώς ένας ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένας κρατούμενος συνείδησης», είπε ο Παναχί. «Είναι ένας μάρτυρας, ένας ακροατής και μια σπάνια ηθική παρουσία... της οποίας η απουσία γίνεται αμέσως αισθητή, τόσο εντός των τειχών της φυλακής όσο και εκτός αυτών».