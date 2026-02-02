Στην αγορά της λιανικής στην κατηγορία Hybrid C-SUV το 2025, η MG με το ZS MAX Hybrid+ με 1.454 ταξινομήσεις και ποσοστό 15,3% κατέλαβε την 1η θέση στην κατηγορία του!

Η MG Motor έκλεισε το 2025 με εξαιρετικά αποτελέσματα στην ελληνική αγορά, καταγράφοντας 4.502 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 3,1%, σημειώνοντας αύξηση 43% σε σχέση με το 2024, όταν οι ταξινομήσεις ήταν 3.163 και το μερίδιο αγοράς 2,3%.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η επίδοση στην αγορά της λιανικής, όπου 2.709 από τις συνολικές πωλήσεις αφορούσαν ιδιώτες πελάτες, δίνοντας στην MG την 6η θέση με μερίδιο 4,6%.

Στην καρδιά αυτής της εμπορικής έκρηξης βρέθηκε το MG ZS Max Hybrid+, το υβριδικό C-SUV που απέδειξε ότι η MG δεν μπαίνει απλώς στο παιχνίδι, αλλά το αλλάζει. Το MG ZS Max Hybrid+, είναι το μοντέλο που όχι απλώς ξεχώρισε, αλλά κυριάρχησε. Με 1.454 ταξινομήσεις μέσα στο 2025, το MG ZS Max Hybrid+ κατέκτησε την 1η θέση στις πωλήσεις της κατηγορίας των C-SUV με υβριδικό σύνολο στο κανάλι των λιανικών πωλήσεων, αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό και θέτοντας νέα εμπορικά δεδομένα. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης του αγοραστικού κοινού σε ένα μοντέλο που συνδυάζει τεχνολογία, αποδοτικότητα και κορυφαία σχέση αξίας-τιμής.

Το κορυφαίο υβριδικό σύστημα του MG ZS Max Hybrid+ που αποδίδει 197 ίππους, η χαμηλή κατανάλωση, οι μειωμένοι ρύποι και ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες στην εμπορική του εκτόξευση. Σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς, το MG ZS Max Hybrid+ κατάφερε να μετατραπεί σε best seller, προσελκύοντας τόσο ιδιώτες, όσο και εταιρικούς πελάτες που αναζητούν ουσία χωρίς συμβιβασμούς.

Η επιτυχία του MG ZS Max Hybrid+ δεν ήρθε τυχαία. Αποτελεί το αποτέλεσμα μιας ξεκάθαρης στρατηγικής της MG Motor: προσιτός εξηλεκτρισμός, τεχνολογία αιχμής, σύγχρονος σχεδιασμός και πλήρεις προτάσεις που μιλούν τη γλώσσα της αγοράς. Παράλληλα, το σύνολο της γκάμας της MG κατέγραψε ισχυρή εμπορική πορεία το 2025, ενισχύοντας περαιτέρω το συνολικό μερίδιο της μάρκας και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ανάπτυξης.

Το MG3 ήταν η άλλη μεγάλη επιτυχία της χρονιάς, όχι μόνο σε επίπεδο πωλήσεων, αλλά και αναγνώρισης. Το compact υβριδικό hatchback συγκαταλέχτηκε στα πιο δημοφιλή μοντέλα της MG, συνδυάζοντας οικονομία, πρακτικότητα και τεχνολογία σε μια κατηγορία όπου η επιλογή του πελάτη είναι κρίσιμη. Διόλου τυχαία, το MG3 Hybrid+ αναδείχθηκε και “Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα” για το 2025 ύστερα από ψηφοφορία των 27 εκλεκτόρων του Θεσμού.

Παράλληλα, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας MG πρόσθεσαν σημαντικές μονάδες στην επιτυχία. Το MG4, το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της μάρκας, συνέβαλε στο συνολικό αποτύπωμα με σταθερή ζήτηση σε μια κατηγορία που διαρκώς ενισχύεται από καταναλωτές που αναζητούν πλήρως ηλεκτρικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας.

Το MG HS PHEV+, από την άλλη πλευρά, ενίσχυσε την παρουσία της MG στην κατηγορία των μεσαίων SUV, προσφέροντας έναν πλούσιο εξοπλισμό, οικογενειακή άνεση και κορυφαίες επιλογές Plug-in υβριδικής τεχνολογίας, με αυτονομίες που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης και τα 1.000 χιλιόμετρα συνδυαστικής κίνησης, καλύπτοντας τις ανάγκες εκείνων που θέλουν SUV με μεγαλύτερες δυνατότητες.

Με το 2025 να κλείνει ιδανικά, η MG Motor αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς μια μάρκα που αυξάνει το μερίδιο και τις πωλήσεις της, αλλά είναι αυτή που αλλάζει τα δεδομένα της αγοράς. Η επιτυχία των μοντέλων της και η ευρεία αποδοχή τους από το ελληνικό κοινό αφήνουν μια ξεκάθαρη υπόσχεση, πως το 2026 θα είναι ακόμα πιο συναρπαστικό. Με το 2025 να κλείνει με ξεκάθαρα νικηφόρο πρόσημο, η MG Motor εισέρχεται στην επόμενη χρονιά με αυτοπεποίθηση και υψηλές φιλοδοξίες. Η επιτυχία έχει όνομα, αριθμούς, εμπορική στρατηγική και όλα δείχνουν πως η MG ήρθε για να μείνει στην κορυφή.

Θεμέλιο για την πορεία της MG στην Ελληνική αγορά, αλλά και εχέγγυο για τη συνέχεια, αποτελεί ο Όμιλος Συγγελίδη και το Δίκτυο Συνεργατών της, που αποτελείται από επιχειρηματίες με πολυετή εμπειρία στον κλάδο και αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς σε όλη τη χώρα. Ήδη από τα 18 σημεία εξυπηρέτησης του 2023 κατά το λανσάρισμα της μάρκας στην ελληνική αγορά, έχει φτάσει αισίως στο εντυπωσιακό νούμερο των 30 σημείων παρουσίας στην Ελλάδα, καλύπτοντας έτσι την Ελληνική επικράτεια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95%! Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός πως οι πελάτες απολαμβάνουν την “εγγύηση” του Ομίλου Συγγελίδη, του μεγαλύτερου Ομίλου εισαγωγής αυτοκινήτων στη χώρα. Από εκεί και πέρα, ξεχωριστή διάκριση και προνόμιο για τους πελάτες της MG, συνιστά και η παροχή προγράμματος εγγύησης στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων της, 7ετούς Διπλής Φροντίδας, που αποτελείται από 7 έτη ολικής εργοστασιακής εγγύησης / 150.000 χλμ. που καλύπτει αυτοκίνητο & μπαταρία, αλλά και 7 έτη Οδικής Βοήθειας.

Χαιρετίζοντας το αποτέλεσμα της πολύ καλής πορείας του 2025, o κ. Δημήτρης Καββούρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Chief Strategy Officer στον Όμιλο Συγγελίδη, ανέφερε πως: “Όλοι εμείς στην οικογένεια του Ομίλου Συγγελίδη, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την αποδοχή της μάρκας MG από το σύνολο της Ελληνικής αγοράς. Η αναγνώριση των αξιών που πρεσβεύει η ξεχωριστή αυτή μάρκα, είναι η καλύτερη ανταμοιβή για την προσπάθεια που κάνουν οι στενοί μου συνεργάτες στην MG και αποτελεί αφορμή για δέσμευση από τη μεριά μας, πως η συνέχεια θα είναι εξίσου εντυπωσιακή. Οι στόχοι μας για το 2026 είναι ακόμα πιο υψηλοί, δίνοντας ακόμα περισσότερη έμφαση στις after sales υπηρεσίες μας, με απώτερο στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών”.