Το gigafactory έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα κλιμάκωσης έως 40 GWh ετησίως, ικανή να καλύψει τις ανάγκες περίπου 500.000 ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Volkswagen κάνει σημαντικό βήμα στην ηλεκτροκίνηση, καθώς ανοίγει το πρώτο ευρωπαϊκό εργοστάσιο σχεδίασης και παραγωγής κυψελών μπαταριών in-house, στο Salzgitter της Γερμανίας, μέσω της θυγατρικής της PowerCo. Πρόκειται για μια κίνηση που σηματοδοτεί την τεχνολογική ανεξαρτησία του ομίλου και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας σε μία από τις πιο κρίσιμες τεχνολογίες του μέλλοντος.

Η PowerCo SE έθεσε, όπως είχε προγραμματιστεί, σε λειτουργία το gigafactory του Salzgitter, στη βόρεια Γερμανία, και κατασκεύασε τις πρώτες Unified Cells «made in Europe». Η έναρξη παραγωγής σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο όχι μόνο για τον Όμιλο Volkswagen, αλλά και για τη συνολική ευρωπαϊκή βιομηχανία μπαταριών.

Για πρώτη φορά, ο Όμιλος Volkswagen σχεδιάζει, αναπτύσσει και παράγει κυψέλες μπαταριών εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη, ενισχύοντας ουσιαστικά την τεχνολογική του ανεξαρτησία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία σε μια κρίσιμη τεχνολογία του μέλλοντος. Οι πρώτες κυψέλες θα παραδοθούν άμεσα στις μάρκες του Ομίλιου για τελικές δοκιμές στον δρόμο, με την αρχική τους εφαρμογή να προγραμματίζεται για το επόμενο έτος στην οικογένεια των Electric Urban Car (ID.Polo, ID.Every1, ID.Cross, Skoda Epiq κλπ) των Volkswagen, Skoda κλπ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Oliver Blume, δήλωσε: «Το Gigafactory της PowerCo στο Salzgitter στέλνει ένα ισχυρό τεχνολογικό μήνυμα για την Ευρώπη. Είμαστε ο πρώτος ευρωπαϊκός κατασκευαστής αυτοκινήτων που αναπτύσσει και παράγει τις δικές του κυψέλες μπαταριών. Αυτό το βήμα ενισχύει την ανεξαρτησία μας και τη θέση μας στον διεθνή ανταγωνισμό.»

Τεχνολογικό άλμα στην καρδιά της ηλεκτροκίνησης

Στο πλαίσιο του Ομίλου Volkswagen, η PowerCo αναμένεται να καλύπτει περίπου το 50% της συνολικής ζήτησης για Unified Cells, με το υπόλοιπο να προέρχεται από εξωτερικούς συνεργάτες. Η τυποποιημένη αρχιτεκτονική των κυψελών επιτρέπει την παγκόσμια χρήση τους σε όλες τις μάρκες και αγορές του Ομίλου, προσφέροντας οικονομίες κλίμακας, ευελιξία και ανταγωνιστικό κόστος. Η τεχνολογία Unified Cell καλύπτει όλο το φάσμα σύγχρονων και μελλοντικών λύσεων, από κυψέλες LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) και NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) έως και μπαταρίες στερεάς κατάστασης (solid state).

Η πρώτη Unified Cell της PowerCo βασίζεται στην τεχνολογία NMC και συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες κυψέλες μαζικής παραγωγής στην κατηγορία της, προσφέροντας περίπου 10% υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε σύγκριση με προηγούμενες γενιές. Είναι πλήρως συμβατή με το νέο σύστημα μπαταριών cell-to-pack της Volkswagen, βελτιώνοντας την αυτονομία, την αποδοτικότητα και τη συνολική απόδοση των ηλεκτρικών οχημάτων. Η παραγωγή πραγματοποιείται στο Salzgitter, ενώ θα ακολουθήσουν και παραλλαγές με διαφορετικές χημικές συνθέσεις, όπως η έκδοση LFP.

Ο Thomas Schmall, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου για θέματα Τεχνολογίας, σημείωσε: «Με την PowerCo διευρύνουμε συστηματικά την τεχνογνωσία μας στις κυψέλες μπαταριών. Το Unified Cell ‘made in Salzgitter’ αποτελεί ένα πραγματικό τεχνολογικό άλμα για τους πελάτες μας και μας τοποθετεί στην πρωτοπορία της ηλεκτροκίνησης.»

Η παραγωγή στο Salzgitter θα αυξάνεται σταδιακά μέσα στο επόμενο έτος, με αρχική ετήσια δυναμικότητα έως 20 GWh και δυνατότητα επέκτασης έως 40 GWh. Το εργοστάσιο λειτουργεί ως πρότυπο για τα επόμενα gigafactories της PowerCo στη Βαλένθια και στο St. Thomas του Καναδά, με ήδη ενεργή ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προσωπικού.

Παράλληλα, το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στο Salzgitter συνεχίζει να επεκτείνεται. Από το 2022, οι εργαστηριακές υποδομές ενισχύονται στρατηγικά, ενώ ένα νέο εργαστήριο δοκιμών αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2026, εδραιώνοντας το Salzgitter ως τον κορυφαίο κόμβο τεχνολογίας μπαταριών στην Ευρώπη.

Ο CEO της PowerCo SE, Frank Blome, δήλωσε: «Μέσα σε μόλις τρία χρόνια, δημιουργήσαμε μια νέα εταιρεία, αναπτύξαμε ανταγωνιστικό προϊόν και ολοκληρώσαμε ένα πλήρες εργοστάσιο κυψελών. Ταυτόχρονα, προχωρούμε με τα επόμενα εργοστάσια σε Ισπανία και Καναδά. Πρόκειται για μια εξαιρετική ομαδική προσπάθεια, για την οποία είμαι βαθιά ευγνώμων.»

Νέα πρότυπα σε βιωσιμότητα και ψηφιοποίηση

Το gigafactory του Salzgitter θέτει νέα δεδομένα στη βιώσιμη παραγωγή κυψελών μπαταριών. Όλες οι διαδικασίες βασίζονται αποκλειστικά σε ανανεώσιμη ενέργεια από αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα. Για πρώτη φορά, ακόμη και οι ενεργοβόροι θάλαμοι καθαρισμού και ξήρανσης λειτουργούν με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, μειώνοντας τις ετήσιες εκπομπές CO₂ έως και κατά 115.000 τόνους σε σύγκριση με συμβατικά εργοστάσια. Η πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή, σε συνδυασμό με ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ενισχύει τη σταθερότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα παραγωγής. Η ιχνηλασιμότητα σε κάθε στάδιο της παραγωγής και ο έλεγχος ποιότητας με τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικά στοιχεία του ψηφιακού μοντέλου λειτουργίας της PowerCo.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, Oliver Blume, τόνισε: «Με την PowerCo παίρνουμε στα χέρια μας τις βασικές τεχνολογίες του μέλλοντος. Η Ευρώπη αποκτά ένα πρότυπο gigafactory που θα ενισχύσει την τεχνογνωσία μας και θα μας τοποθετήσει στην πρωτοπορία της ηλεκτροκίνησης».

Με αυτή την κίνηση, η Volkswagen γίνεται ο πρώτος ευρωπαϊκός κατασκευαστής αυτοκινήτων που σχεδιάζει και παράγει in-house κυψέλες μπαταριών, θέτοντας νέα πρότυπα τεχνολογίας, βιωσιμότητας και ψηφιοποίησης για τη βιομηχανία ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.