Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα για την έμφυλη ισότητα.

Ο Δήμος Αθηναίων αποδεικνύει έμπρακτα ότι η έμφυλη ισότητα δεν είναι σύνθημα, αλλά σταθερή προτεραιότητα. Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου στο Δημαρχείο Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι δράσεις που αφορούν το Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα για την περίοδο 2026 - 2028. Κατά την έναρξη της ημερίδας, ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «H Αθήνα που χτίζουμε είναι μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν μένει αόρατη, κανείς άνθρωπος δεν μένει πίσω και κανένα δικαίωμα δεν θεωρείται δεδομένο. Αυτή την προσπάθειά μας εμπλουτίζουμε κι ενδυναμώνουμε με το Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα, που εκπονήσαμε για πρώτη φορά στον Δήμο Αθηναίων. Το Σχέδιο θα διαρκέσει τα επόμενα τρία χρόνια και θα εφαρμόσει τα άρθρα της Αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την οποία υπογράψαμε σήμερα».

Η Αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας Δήμου Αθηναίων, Μαρία Στρατηγάκη, συμπλήρωσε: «Σκοπός μας είναι να συζητήσουμε την ανάγκη σχεδιασμού πολιτικών ισότητας στους Δήμους μας και φυσικά σχέδια δράσης, ώστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε πόρους, δομές και παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και ταυτότητας φύλου. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τελικά την κοινωνική συμπερίληψη. Μόνο έτσι θα περιορίσουμε τις σεξιστικές εκδηλώσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο».

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, υπογράμμισε: «H εφαρμογή πολιτικών ισότητας και η καταπολέμηση της έμφυλης βίας δεν είναι υπόθεση ενός φορέα, είναι υπόθεση όλων μας. Με συνεργασία, συνέργειες και συλλογική ευθύνη, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών, μία κοινωνία που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Η ουσιαστική ισότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενδυνάμωση των γυναικών, με τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν ισότιμα στην αγορά εργασίας και στα κέντρα λήψης αποφάσεων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιάννη, σημείωσε: «Πιστεύω βαθιά στη συνεργασία των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κατάκτηση της ουσιαστικής ισότητας. Η υπογραφή της Αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων από τον Δήμαρχο Αθηναίων και η παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα από την αντίστοιχη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, έχουν ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ουσιαστική πολιτική σημασία για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και συμπεριληπτικής κοινωνίας».

Η Δήμαρχος Καλαμαριάς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ, Χρύσα Αράπογλου, ανέφερε: «Εκδηλώσεις όπως η σημερινή και ιδιαίτερα η υπογραφή της Αναθεωρημένης Χάρτας από τον Δήμαρχο Αθηναίων, μας θυμίζουν ότι η πρόοδος έρχεται μέσα από συνεργασία, κοινό όραμα και συλλογική προσπάθεια. Οι δράσεις που υλοποιούνται εδώ για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, την ενδυνάμωση γυναικών και την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, δείχνουν πως η επιστημονική γνώση και η πολιτική δράση μπορούν να συνδυαστούν δημιουργικά».

Σχεδιασμός δράσεων για την έμφυλη ισότητα σε τοπικό επίπεδο: Το παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμαρχος, αναφέρθηκε ενδεικτικά σε μία σειρά από δράσεις του Δήμου Αθηναίων:

⦁ Ενίσχυση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές καταφύγιο και ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όσες το έχουν ανάγκη.

⦁ Στήριξη και αναβάθμιση του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και μετεξέλιξή του σε Rape Crisis Center - το πρώτο στη χώρα που λειτουργεί σε επίπεδο εξειδικευμένης υποστήριξης επιζωσών σεξουαλικής κακοποίησης - ενισχύοντας τις υπηρεσίες φροντίδας, ενδυνάμωσης και επανένταξης.

⦁ Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης με τη διεξαγωγή 80 εξειδικευμένων σεμιναρίων για αιρετούς και στελέχη, και ενεργοποίηση της καμπάνιας ενημέρωσης #ΩςΕδώ! σε όλους τους χώρους του Δήμου.

⦁ Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Διαφορετικότητας.

⦁ Orange Week, διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δρώμενων με στόχο την ευαισθητοποίηση κατά της έμφυλης βίας.

⦁ Συμμετοχή στο δίκτυο FEMCITIES, μέσω του οποίου η Αθήνα ενώνει τη φωνή της με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που προωθούν την ισότητα των φύλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στην ημερίδα που συντόνισε η Αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας Δήμου Αθηναίων, Μαρία Στρατηγάκη, συμμετείχαν οι: Δήμαρχος Ιλίου, Ανδριάνα Αλεβίζου, η π. Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου και Μέλος της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΕΔΕ, Μαρία Ανδρούτσου, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Κοζάνης, Ελένη Παπαδοπούλου, καθώς και εκπρόσωποι των Δήμων Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Θέρμης, Τρικκαίων, Καλλιθέας, Ζωγράφου και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αθηναίων.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού Δήμου Αθηναίων Γιώργος Γιάνναρος, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προσβασιμότητας, Έλενα Ματζαβίνου, διευθύντριες και στελέχη του Δήμου Αθηναίων, καθώς και πολίτες που βρέθηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και μέσω live streaming.

{https://www.youtube.com/watch?v=S_SSZUfKwSc}