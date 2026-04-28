Με μία ανάρτηση του, ο δήμαρχος Αθηναίων σχολίασε την επίσκεψη που πραγματοποίησε νωρίτερα στα έργα ανάπλασης στην Βασιλίσσης Όλγας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών δεν μπορούν να αγνοούνται. Η απόφαση του Πρωθυπουργού για πιλοτική παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία είναι μια ξεκάθαρη δικαίωση για τους Αθηναίους και για τη θέση που υπερασπιστήκαμε με επιμονή και συνέπεια» έγραψε ο Χάρης Δούκας στο fb.

«Είναι όμως και κάτι ακόμα», τόνισε «μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των επιλογών της προηγούμενης δημοτικής αρχής, που ήθελε τη Βασιλίσσης Όλγας ιδιωτικό δρόμο. Συνεχίζουμε αφοσιωμένοι στην πόλη και στη δέσμευσή μας να παραδώσουμε μια καλύτερη Αθήνα στους πολίτες.

