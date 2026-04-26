«Η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη απειλεί εμβληματικές γειτονιές της» επισημαίνει στην απάντησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στην υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών. Η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη απειλεί εμβληματικές γειτονιές της. Όποιος δεν το βλέπει, απλά στρουθοκαμηλίζει» αναφέρει αρχικά.

Και συνεχίζει: «Καλώ την κα Υπουργό να μελετήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας και να σταθεί αρωγός στο αίτημά μας για την απόδοση στον Δήμο του τέλους ανθεκτικότητας, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές».

«Δεν μπορεί οι τουρίστες να πληρώνουν τέλη στα ξενοδοχεία και η Κυβέρνηση να τα παρακρατεί και να μην αποδίδει στον Δήμο ούτε ένα ευρώ. Καλώ επίσης την κα Υπουργό, αντί να ανακαλύπτει ανύπαρκτους εχθρούς, να συζητήσει με τη Δημοτική Αρχή της Αθήνας ένα συνολικό σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της πόλης» καταλήγει.

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid052p2uatsunWBWajw6b7aRBZg4u2hDVB2764Mh1opzGMYLP5XXapou1hp3jPBF2TUl}