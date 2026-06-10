Ανοίγει σήμερα η «αυλαία» στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, με βάση τη σχετική πρόταση που κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι βουλευτές της ΝΔ.
Στην Ολομέλεια, ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο.
Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί και η προθεσμία (δύο μηνών) για την υποβολή της Έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.
Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η πρώτη ψηφοφορία επί των προς αναθεώρηση διατάξεων και, σε διάστημα ενός μηνός, θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία για τον καθορισμό των αναθεωρητέων διατάξεων.
Στην επόμενη Βουλή θα πραγματοποιηθεί η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, και όσα αναθεωρητέα άρθρα έχουν ήδη λάβει 180 ψήφους, θα περάσουν με απλή πλειοψηφία. Όσα άρθρα είχαν λάβει απλή πλειοψηφία, για να περάσουν, θα πρέπει να συγκεντρώσουν πλειοψηφία 180 βουλευτών.
Στην πρόταση της ΝΔ περιλαμβάνονται - μεταξύ άλλων - η ριζική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών (άρθρο 86), η δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από ΝΠΙΔ (16), η καθιέρωση εξαετούς θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η υποχρεωτική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.
Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος:
- Oι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 7, 5 παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφος 1 και 26.
- H ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον 50 βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον έναν μήνα. Mε αυτήν την απόφαση καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν.
- Αφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Βουλή, η επόμενη Βουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.
- Aν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η επόμενη Bουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της.
- Κάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες αφότου επιψηφιστεί από τη Βουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της.
- Δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης.