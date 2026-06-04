Η Επιτροπή που θα επεξεργαστεί την πρόταση της ΝΔ για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος θα αποτελείται από 42 μέλη και θα λειτουργεί με διακομματικό προεδρείο.

Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής, η συγκρότηση Επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της ΝΔ για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής.

Η διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης ορίστηκε στην Διάσκεψη των Προέδρων σε δύο μήνες, σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε στη ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου.

Όπως ενημέρωσε ο κ. Κακλαμάνης, η Επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα λειτουργεί με διακομματικό προεδρείο, με στόχο την ευρύτερη πολιτική εκπροσώπηση κατά τη διάρκεια των εργασιών της.

Κατά τη σχετική συνεδρίαση στις 10 Ιουνίου στην Ολομέλεια, δεν αποκλείεται να τοποθετηθούν τόσο ο πρωθυπουργός όσο και οι πολιτικοί αρχηγοί, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της διαδικασίας που ανοίγει τον δρόμο για τη συνταγματική αναθεώρηση.