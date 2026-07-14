Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τον λόγο έλαβαν περισσότερα από τα μισά μέλη της Πολιτικής Επιτροπής από ολόκληρη την Ελλάδα, μεταφέροντας προτάσεις, προβληματισμούς και την ανάγκη «να ακουστεί η βάση».

Συνεδρίασε για πρώτη φορά, μετά την εκλογή Κυρανάκη, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας,με τον Γραμματέα του κόμματος να παρουσιάζει το νέο μοντέλο λειτουργίας του οργάνου.

Τα εκλεγμένα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, μαζί με τα 17 μέλη της ΟΝΝΕΔ που εξελέγησαν από το Συνέδριό της, κλήθηκαν να επιλέξουν τομείς πολιτικής οι οποίοι αντιστοιχούν στα 20 υπουργεία, με στόχο την πιο οργανωμένη, θεματική και ουσιαστική συμμετοχή τους στην παραγωγή πολιτικής.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα διαμορφώνονται συγκεκριμένες προτάσεις, τόσο για την τρέχουσα κυβερνητική θητεία, με πιθανές νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα μπορεί να εισηγείται το όργανο, όσο και για τη συνδιαμόρφωση του επόμενου κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τον λόγο έλαβαν περισσότερα από τα μισά μέλη της Πολιτικής Επιτροπής από ολόκληρη την Ελλάδα, μεταφέροντας προτάσεις, προβληματισμούς και την ανάγκη «να ακουστεί η βάση».

Όπως τόνισε ο νέος Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι προτάσεις που θα προκύπτουν θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμες, κοστολογημένες και ρεαλιστικές, ώστε το όργανο να μην περιορίζεται σε έναν τυπικό ή συμβουλευτικό ρόλο, αλλά να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση κυβερνητικών και προγραμματικών επιλογών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρώτη συνεδρίαση σηματοδότησε, έτσι, την έναρξη μιας πιο συστηματικής και συμμετοχικής λειτουργίας της Πολιτικής Επιτροπής, με σταθερή σύνδεση ανάμεσα στην κομματική βάση, την κοινωνία και το κέντρο λήψης των αποφάσεων. Το μήνυμα που εξέπεμψε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής είναι ότι το κόμμα θα παραμένει ενεργό, ανοιχτό και σε διαρκή κίνηση, με τα στελέχη του να έχουν λόγο, ευθύνη και συγκεκριμένο πεδίο συμβολής.