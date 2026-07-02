Ο Γραμματέας της ΝΔ, επιχειρώντας να αποκομίσει πολιτικά οφέλη, στοχοποίησε εκ νέου τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι επί σειρά ετών διαμορφώθηκε ένα «καθεστώς ανοχής» απέναντι στη βία και την τρομοκρατία.

Μερικές ώρες μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις του για την τριπλή επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη, με τις οποίες έβαλε στο «στόχαστρό» του τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξαπέλυσε νέες «βολές» εναντίον του επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Παρά την καταδίκη των επιθέσεων από το νεοσύστατο κόμμα, ο Γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος, επιχειρώντας να αποκομίσει πολιτικά οφέλη, στοχοποίησε εκ νέου τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι επί σειρά ετών διαμορφώθηκε ένα «καθεστώς ανοχής» απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Παράλληλα, κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει στελέχη του πρώην πολιτικού του χώρου που, όπως υποστήριξε, εξέφρασαν θέσεις υπέρ καταδικασμένων τρομοκρατών.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του ANT1, «Καλημέρα Ελλάδα» υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες δηλώσεις, αλλά για μια «αλληλουχία γεγονότων, δηλώσεων και νομοθετικών επιλογών», η οποία, όπως είπε, αποδεικνύει διαχρονική πολιτική στάση.

«Δεν έρχομαι να πω ότι μια φορά την τελευταία δεκαετία κάποιος έκανε μια δήλωση. Υπάρχει μία αλληλουχία γεγονότων, δηλώσεων και ψήφισης ή καταψήφισης νομοσχεδίων που δείχνει μία συνέπεια στον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε τις φυλακές τύπου Γ, ενώ κατηγόρησε την τότε αξιωματική αντιπολίτευση ότι είχε αντιταχθεί στις αυστηροποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, στην ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας και στα μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

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Ερωτηθείς για τις πολιτικές ευθύνες του Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν χρησιμοποίησε τον όρο «ηθικός αυτουργός», επιμένοντας ωστόσο ότι παραθέτει συγκεκριμένα περιστατικά που, κατά την άποψή του, συνθέτουν μια σταθερή πολιτική στάση. Όπως είπε, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παρουσία στελεχών της τότε Αριστεράς ως μαρτύρων υπεράσπισης στη δίκη της 17 Νοέμβρη, η στάση βουλευτών υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα, καθώς και δηλώσεις πρώην υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Επιπλέον πρόσθεσε και για την επιστροφή Τσίπρα στην πολιτική σκηνή πως «δεν συστήθηκε ως κεντροαριστερός, ούτε σοσιαλδημοκράτης, ούτε κεντρώος. Επανασυστήθηκε ως Αριστερή Συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα».

«Δεν ήταν τυφλό χτύπημα»

«Ήταν σοκαριστική η χθεσινή εμπειρία, δεν μπορώ να φανταστώ το τραύμα της Αφροδίτης. Έχασε τη μητέρα της από τρομοκράτες, δολοφόνους. Δεν συμφωνώ καθόλου ότι ήταν «τυφλό χτύπημα». Αυτοί οι τρομοκράτες επέλεξαν να χτυπήσουν στην πολυκατοικία απλών ανθρώπων, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να σκοτώσουν. Η Αφροδίτη δεν είναι στο κέντρο λήψης αποφάσεων. Κατέβηκε με την οικογένειά της όταν έσκασε το γκαζάκι και έγινε μία ακόμη έκρηξη. Τα εγκαύματα της μητέρας της ήταν θανατηφόρα. Ο πατέρας της επίσης νοσηλεύεται. Υπάρχουν και δύο άνθρωποι ακόμη που πληρώνουν όλο αυτό. Χαίρομαι που άκουσα ότι θα συλληφθούν γρήγορα, απαιτούμε και από τους δικαστές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Να σκοτώσουμε το κακό στη ρίζα του», είπε αρχικά.

«Ήταν αντίποινα από την εκκένωση των καταλήψεων στο ΑΠΘ»

«Έχω την εκτίμηση ότι πρόκειται για αντίποινα από την εκκένωση καταλήψεων στο ΑΠΘ. Μετά από 34 χρόνια μπήκε τέλος στην κατάληψη. Ήταν ορμητήριο για εγκληματικές ενέργειες. Πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε επεισόδιο. Αυτό έχει συμβεί, μην έχουμε καμία αμφιβολία», είπε και κατήγγειλε ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν εξέδωσε ανακοίνωση. «Όλο το πολιτικό σύστημα, πλην μίας, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έβγαλε ανακοινώσεις καταδίκης. Θα πρέπει να το εξηγήσει», τόνισε.

«Καμία μεταμέλεια από Τσίπρα»

«Σε κάθε προσπάθεια αυστηροποίησης του ποινικού κώδικά ήταν απέναντι», απάντησε όταν ρωτήθηκε για τις χθεσινές του δηλώσεις. «Ο κ. Τσίπρας. Η αριστερά του κ. Τσίπρα σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκισης τρομοκρατών ήταν απέναντι, στις προσπάθειες με τον κ. Κουφοντίνα, τον κ. Γιωτόπουλο, όποτε είχαμε προσλήψεις αστυνομικών, στους εξοπλισμούς ήταν απέναντι. Όταν προσθέσεις ότι το πρώτο νομοσχέδιο του κ. Τσίπρα ήταν η κατάργηση των φυλακών Τύπου Γ’… Ο κόσμος θα κρίνει. Υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων, ψήφισης νομοσχεδίων, καταψήφισης δικών μας. Δεν υπάρχει καμία μεταμέλεια, φαίνεται στο βιβλίο του», τόνισε.

«Δεν είπα ότι είναι ηθικός αυτουργός»

Για το αν θεωρεί ότι είναι ηθικός αυτουργός ο Αλέξης Τσίπρας, τόνισε: «Εγώ δεν είπα αυτή τη λέξη, εγώ παραθέτω τα γεγονότα. 8 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μάρτυρες υπεράσπισης στη δική της 17Ν. Βουλευτής του πήγε και είπε τα «καλά νέα» στον Κουφοντίνα. Ο κ. Δρίτσας πήγε και είπε στη Βουλή ότι κανείς δεν τρομοκρατήθηκε από τη 17 Ν. Υπάρχει πολιτική ανοχή. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μια δεκαετία σε αυτό τον χώρο αυτό που επανασυστήνει ο Αλέξης Τσίπρας. Ονόμασε το κόμμα του Αριστερή Συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αν δει κανείς τα σχόλια, βλέπει μια κοινωνία που νοσεί βαθιά, μια κοινωνία που χαίρεται. Διάβασα ότι καλά μας έκαναν. Κανονικοποιείται τη βία. Πήγαν στον Χαρδαλιά, πήγαν στη Βόζενμπεργκ. Κι άλλα κόμματα μας λένε «εγκληματική οργάνωση». Μια νέα γενιά βανδάλων που μετατρέπονται σε ταραξίες και μετά τρομοκράτες», πρόσθεσε.

«Το πραγματικό άσυλο είναι το σπίτι»

Αναφερόμενος στις επιθέσεις έξω από κατοικίες πολιτικών προσώπων, τάχθηκε υπέρ της αυστηροποίησης του πλαισίου αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.

«Το πραγματικό άσυλο είναι το σπίτι, η οικογένεια, τα παιδιά, η μητέρα και ο πατέρας. Αυτό είναι το άσυλο. Αυτό καθεστώς ανοχής καλλιεργείται επί χρόνια. Αυτή η αρρώστια έχει καλλιεργηθεί από την Αριστερά. Ο Τσίπρας δεν καταδίκασε κανέναν ούτε στο βιβλίο του, ούτε στον Χατζηνικολάου. Δεν καταδίκασε τον κ. Λάμπρου και όσους υποστήριξαν τον Κουφοντίνα. Θα καταδικάσει αυτό το άρρωστο κομμάτι του πολιτικού συστήματος που κανονικοποιεί την τρομοκρατία;», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι όσοι προχωρούν σε στοχοποίηση κατοικιών δημιουργούν συνθήκες εκφοβισμού και καλλιεργούν κλίμα βίας.

Κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη

Ο υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται η τραυματισμένη Αφροδίτη Νέστορα, της οποίας πέθανε η μητέρα της, Βάγια, με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε».

Όπως είπε, πρόκειται για μια ειρηνική και σιωπηλή ανθρώπινη αλυσίδα, αφιερωμένη στην τραυματία, στον πατέρα της και στη μνήμη της μητέρας της που έχασε τη ζωή της.

«Εμείς δεν θα κάψουμε την πόλη, δεν θα βανδαλίσουμε και δεν θα καλέσουμε σε βία. Θα πάμε ειρηνικά να στείλουμε το μήνυμα “Δεν σας φοβόμαστε”», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πληγεί ιστορικά από την τρομοκρατία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, ενώ ζήτησε από την Ελληνική Αστυνομία να εντοπίσει άμεσα τους δράστες της επίθεσης και από τη Δικαιοσύνη να επιτελέσει το έργο της.

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