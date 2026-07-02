Κομματική εκμετάλλευση από την κυβέρνηση τη στιγμή που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει -Εμφυλιοπολεμική ρητορική από τον Κ.Κυρανάκη!

«Μολότοφ» στο ενιαίο μέτωπο κατά της τρομοκρατίας από το κυβερνών κόμμα μετά το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Η ΝΔ σπάει την κοινή στάση του πολιτικού κόσμου κατά της τρομοκρατίας επιχειρώντας να κερδίσει πολιτικά οφέλη στοχοποιώντας την αριστερά και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα! Κυριότερο παράδειγμα (ΕΔΩ) η εμπρηστική και διχαστική δήλωση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη ο οποίος επέλεξε να αποδώσει την πολιτική ευθύνη στον ...Αλέξη Τσίπρα χωρίς η δήλωσή του να έχει καταδικαστεί από το κυβερνών κόμμα και χωρίς ο ίδιος να έχει προχωρήσει σε επανόρθωση των δηλώσεών του!

Και αυτό τη στιγμή που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έχει καταδικάσει με κατηγορηματικό τρόπο το γεγονός, η αντιπολίτευση κρατά υποδειγματική στάση και η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά πάνω από επτά χρόνια δεν έχει κατορθώσει να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια πολιτικών προσώπων και παραγόντων της δημόσιας σφαίρας!

Οι αρμόδιες αρχές συνδέουν τις επιθέσεις με «γερόντους» κάποιων παλαιών καταλήψεων στη συμπρωτεύουσα οι οποίοι έχουν «στρατολογήσει και χρησιμοποιούν νεότερους στο να τοποθετηθούν γκαζάκια». Θεωρούν δε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα οι υπεύθυνοι (δυο που πραγματοποίησαν την επίθεση και ένας «τσιλιαδόρος») θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, κατηγορούμενοι για κακούργημα με πιθανό δόλο, κατηγορία που επισύρει βαρύτατες ποινές. Οι ίδιες αρχές επισημαίνουν επίσης τη δραστηριοποίηση στη συμπρωτεύουσα ομάδων νεαρών με βάση οπαδική βία.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, εξετάζει το ενδεχόμενο να εξισώσει το αδίκημα της επίθεσης με γκαζάκια με το αδίκημα της επίθεσης με μολότοφ, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τάχθηκε ουσιαστικά υπέρ της αντιμετώπισης του Ρουβίκωνα -που δεν φαίνεται να έχει σχέση με την επίθεση- με το προηγούμενο της «Χρυσής Αυγής» και το χαρακτηρισμό της οργάνωσης ως «τρομοκρατική οργάνωσης».