Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο δύο ανθρώπων στη μεγάλη πυρκαγιά της Σαλαμίνας εκφράζει ο Τομέας Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η στήριξη των πολιτών που επλήγησαν.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο θυμάτων, ενώ δηλώνει τη συμπαράστασή του στους τραυματίες, στους κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους, αλλά και σε όσους υπέστησαν καταστροφές στις περιουσίες τους.

Αναλυτικά:

«Η απώλεια δύο συνανθρώπων μας στη μεγάλη πυρκαγιά της Σαλαμίνας μας γεμίζει βαθιά θλίψη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους τους, καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή μας στους τραυματίες, στους κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και σε όσους είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.

Αυτή την ώρα προέχουν η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφαλής απομάκρυνση όσων εξακολουθούν να κινδυνεύουν, η περίθαλψη των τραυματιών και η άμεση κάλυψη των αναγκών των πληγέντων.

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Εκφράζουμε την αναγνώριση και τον σεβασμό μας στους πυροσβέστες, στους εθελοντές πυροσβέστες, στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ, στους εργαζομένους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε όλους όσοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, διάσωσης και απομάκρυνσης πολιτών κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Οι πληροφορίες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν, μέχρι στιγμής, ανεπιβεβαίωτες. Απέναντι σε μια τραγωδία με ανθρώπινες απώλειες δεν χωρούν πρόωρα συμπεράσματα. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας υγείας, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο επικοινωνιακής αντιπαράθεσης.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την πλήρη, αντικειμενική και διαφανή διερεύνηση όχι μόνο των αιτίων έναρξης της πυρκαγιάς, αλλά και του κατά πόσον είχαν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, διαχείρισης της καύσιμης ύλης, εντοπισμού και απομάκρυνσης ανεξέλεγκτων αποθέσεων απορριμμάτων, ετοιμότητας και επιχειρησιακής απόκρισης. Τα συμπεράσματα της διερεύνησης πρέπει να δημοσιοποιηθούν και να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες.

Παράλληλα, απαιτούνται η άμεση καταγραφή των ζημιών και η ουσιαστική στήριξη των πληγέντων, με προσωρινή στέγαση για όσους τη χρειάζονται, γρήγορη και δίκαιη καταβολή της κρατικής αρωγής και αποκατάσταση των βασικών υποδομών».