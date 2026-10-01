«Ο Άγγελος Συρίγος αναδεικνύει σε εκπομπή της ΕΡΤ την αποτυχία της κυβέρνησης στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας», τονίζει ο Παυσανίας Παπαγεωργίου.

«Ποιος είναι αλήθεια επιζήμιος για την χώρα; Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άγγελος Συρίγος, αναδεικνύει σε εκπομπή της ΕΡΤ, την αποτυχία της κυβέρνησης στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας», αναφέρει ο Παυσανίας Παπαγεωργίου.

«Η άσκηση τελικά των κυριαρχικών δικαιωμάτων πόντισης του καλωδίου σύμφωνα με κανόνες διεθνούς δικαίου, απετράπη όπως μαθαίνουμε και επί του πεδίου από το τουρκικό πολεμικό Ναυτικό», συνεχίζει ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Η δε κυβέρνηση όχι μόνο δεν δέσμευσε την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και δεν διεκδίκησε την εφαρμογή κυρώσεων για την ενεργητική αποτροπή της δραστηριότητας αλλά πολύ περισσότερο φρόντισε να διαστρεβλώσει τα γεγονότα και να αποπροσανατολίσει τους πολίτες από την πραγματικότητα».

{https://www.instagram.com/reels/Dd8RDXSq7UY/}