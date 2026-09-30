Ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αλέξη Τσίπρας είπε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν μπορεί πλέον να σταθεί στη θέση του μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Την παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Βασιλειάδης, μιλώντας στο Action 24. Παράλληλα ανέλυσε τις θέσεις και τις πρωτοβουλίες του νέου πολιτικού φορέα ΕΛΑΣ.

Αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών, ο Γ. Βασιλειάδης υπογράμμισε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν μπορεί πλέον να σταθεί στη θέση του μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως σημείωσε, ένας υπουργός που δήλωνε από το βήμα της Βουλής ότι όποιος αναφέρεται σε «μπάζωμα» είναι «για τα μπάζα», τη στιγμή που το δικαστικό συμβούλιο παραπέμπει τη συγκεκριμένη πτυχή στη Δικαιοσύνη, οφείλει εάν σέβεται τον εαυτό του και τον ελληνικό λαό να παραιτηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, τόνισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποχρεούται να τον αποπέμψει. Παράλληλα, κατήγγειλε το «μπούλινγκ» που υπέστησαν όσοι από την πρώτη στιγμή ζητούσαν διαφάνεια, επανέλαβε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στους δικαστικούς λειτουργούς εφόσον αφεθούν αδιάβλητοι να πράξουν το καθήκον τους, εκφράζοντας ωστόσο την ανησυχία του για τις συστηματικές κυβερνητικές παρεμβάσεις.

«Ως νομικός έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και αν αφεθεί χωρίς καμία παρέμβαση, πιστεύω ότι θα μπορέσει στο τέλος να πέσει άπλετο φως. Φοβάμαι όμως ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μας έχει δείξει αυτά τα δείγματα γραφής ως προς τις παρεμβάσεις της» είπε χαρακτηριστικά.

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Σχετικά με την οικονομία και την ακρίβεια, ο κ. Βασιλειάδης χαρακτήρισε την κυβέρνηση «απλό θεατή» απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια και τις αλματώδεις αυξήσεις στα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα. Σημείωσε ότι τα διεθνή προβλήματα ήταν γνωστά εδώ και χρόνια, πλην όμως η κυβέρνηση δεν έλαβε κανένα προληπτικό μέτρο. Αντίθετα, η ΕΛΑΣ έχει καταθέσει ολοκληρωμένες και κοστολογημένες προτάσεις με συγκεκριμένους πυλώνες και παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών.

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Αναφερόμενος στην κοινωνική πραγματικότητα, αναφέρθηκε στην απόφαση 400 φοιτητών σχολών υψηλής ζήτησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών να μην εγγραφούν καν στις σπουδές τους λόγω οικονομικής αδυναμίας, γεγονός που όπως είπε στερεί από τη νέα γενιά τη δυνατότητα για κοινωνική κινητικότητα.

«Στόχος της ΕΛΑΣ είναι η πρώτη θέση»

Ο Γιώργος Βασιλειάδης κατέστησε σαφές ότι η ΕΛΑΣ δεν εισήλθε στο πολιτικό σκηνικό για να ανταγωνιστεί το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση, αλλά έχει στόχο την πρώτη θέση και την οριστική απαλλαγή από τις πολιτικές της Δεξιάς. Όπως εξήγησε, η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του προηγούμενου χώρου άφησε ένα τεράστιο κενό στην κοινωνία, το οποίο έρχεται να καλύψει το νέο κόμμα, εκφράζοντας το σύνολο του προοδευτικού φάσματος, από την αριστερή σοσιαλδημοκρατία έως τη ριζοσπαστική αριστερά.

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«Η ΕΛΑΣ χρειάζεται στρατιώτες»

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η ΕΛΑΣ χρειάζεται «στρατιώτες» για την πολιτική μάχη και όχι κοινοβουλευτικούς τακτικισμούς. Για το λόγο αυτό, όποιος εν ενεργεία βουλευτής επιθυμεί να ενταχθεί στην προσπάθεια, οφείλει πρώτα να παραδώσει την έδρα του, διασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες.

Τέλος, στηλιτεύοντας τη στάση των κυβερνητικών στελεχών, ο Γ. Βασιλειάδης έκανε λόγο για πρωτοφανή αλαζονεία και αποκοπή από την ελληνική πραγματικότητα. Απαντώντας σχετικά με τις δηλώσεις υπουργών είπε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν «κακομοίρηδες», αλλά υπερήφανοι πολίτες που μετά από 16 χρόνια στερήσεων απαιτούν λύσεις, διαμηνύοντας ότι κανένα κυβερνητικό στέλεχος δεν έχει το δικαίωμα να απευθύνεται στην κοινωνία με ύφος «Μαρίας Αντουανέτας».