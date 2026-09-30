Αυτό το απλό και οικονομικό σπιτικό κόλπο μπορεί να είναι χρήσιμο για τη μείωση της κακοσμίας στον κάδο απορριμμάτων.

Ακόμη και μετά την αλλαγή της σακούλας σκουπιδιών, ο κάδος του μπάνιου μπορεί να αρχίσει να μυρίζει άσχημα μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Η τοποθέτηση μιας φλούδας λεμονιού στο εσωτερικό του πριν από τον ύπνο είναι ένα τρικ για να μοσχομυρίσει ο χώρος εσπεριδοειδή, αν και το αποτέλεσμα είναι προσωρινό.

Η φλούδα απελευθερώνει τα αρώματά της για λίγο, γι' αυτό και πρέπει να αφαιρείται προτού αλλοιωθεί ή ξεραθεί εντελώς.

Σε αυτό το άρθρο αποκαλύπτουμε πώς να εφαρμόσετε σωστά αυτή τη μέθοδο, γιατί είναι καλό να την αλλάζετε κάθε δύο ημέρες και τι να κάνετε εάν η δυσοσμία επιμένει παρά το λεμόνι.

Πώς η φλούδα φρεσκάρει τον κάδο απορριμμάτων

Το εξωτερικό μέρος του λεμονιού περιέχει τις αρωματικές ενώσεις που ευθύνονται για το χαρακτηριστικό άρωμα του φρούτου. Όταν η φλούδα κόβεται ή λυγίζει ελαφρώς, αυτή η ευωδιά γίνεται ακόμη πιο έντονη. Μέσα στον κάδο, μπορεί να αρωματίσει την περιοχή κοντά στο άνοιγμα, ειδικά εφόσον το δοχείο είναι καθαρό και άδειο. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το μέγεθος του κάδου, την κατάσταση της φλούδας και τον εξαερισμό.

Με ένα μικρό μόνο κομμάτι μπορούμε να πετύχουμε το επιθυμητό άρωμα. Μια φρέσκια φλούδα έχει συνήθως πιο έντονη μυρωδιά. Αυτό το κόλπο λειτουργεί καλύτερα ως συμπλήρωμα καθαριότητας, καθώς το άρωμα του λεμονιού δεν εξαφανίζει τα τυχόν υπολείμματα που έχουν μείνει στον πάτο ή στα τοιχώματα του κάδου.

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Πώς να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο το βράδυ

Η καλύτερη στιγμή για να τοποθετήσετε τη φλούδα είναι πριν πέσετε για ύπνο, αφού έχετε προηγουμένως αδειάσει τον κάδο. Ο ιδανικός τρόπος είναι να επιλέξετε ένα κομμάτι με ελάχιστη ψίχα και να το βάλετε σε σημείο με εύκολη πρόσβαση μέσα στη νέα σακούλα, ώστε να μπορείτε να το αλλάξετε εύκολα όταν χρειαστεί.

Πριν τοποθετήσετε τη φλούδα, βγάλτε τη σακούλα και ελέγξτε αν έχουν μείνει υπολείμματα ή υγρά στον πάτο. Αν είναι λερωμένος, πλύντε τον και αφήστε τον να στεγνώσει καλά. Μόλις στεγνώσει, ρίξτε μέσα το κομμάτι της φλούδας. Την επόμενη μέρα, ρίξτε μια ματιά για να βεβαιωθείτε ότι ο κάδος εξακολουθεί να μυρίζει ωραία.

Γιατί συνιστάται να αλλάζετε το λεμόνι κάθε δύο ημέρες

Το άρωμα της φλούδας λεμονιού δεν κρατάει για πάντα. Μέρα με τη μέρα χάνει την υγρασία του και η μυρωδιά του αλλοιώνεται. Δεδομένου ότι πρόκειται για οργανική ύλη σε ένα σημείο όπου επικρατεί υγρασία και αναπτύσσονται εύκολα άσχημες μυρωδιές, η αντικατάστασή της κάθε δύο ημέρες αποτρέπει το να μείνει στον κάδο περισσότερο απ' όσο πρέπει.

Αυτό το χρονικό διάστημα είναι ενδεικτικό για να μην ξεχάσετε τη φλούδα μέσα στα σκουπίδια. Το σίγουρο είναι ότι δεν αντέχει σε καλή κατάσταση πέρα από τις 48 ώρες. Αν πριν περάσει αυτό το διάστημα πιάσει μούχλα ή μυρίσει άσχημα, καλό είναι να την πετάξετε μαζί με τη σακούλα.

Τι να κάνετε όταν η κακοσμία επιμένει

Μια μυρωδιά που δεν φεύγει μπορεί να οφείλεται σε υγρά που έχουν τρέξει στη σακούλα, σε αόρατα υπολείμματα ή σε σκουπίδια που έμειναν στον κάδο παραπάνω από το κανονικό. Πριν βάλετε καινούργια φλούδα, προσπαθήστε να εντοπίσετε την πηγή της δυσοσμίας.

Είναι βασικό να πλένετε τον κάδο με νερό και σαπούνι κάθε φορά που λερώνεται. Πριν βάλετε νέα σακούλα ο κάδος θα πρέπει να έχει στεγνώσει τελείως, ώστε να αποφύγετε την υγρασία που φέρνει βαριές μυρωδιές. Παράλληλα, ο καλός αερισμός του μπάνιου βοηθάει πάντα στην καταπολέμηση των δυσάρεστων οσμών.

Πηγή: okdiario.com