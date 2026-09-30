«Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα μένει θεατής στις εξελίξεις και θα δρα, όταν έχει γίνει ήδη η ζημιά», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Τα πρώτα ευρήματα μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος, που η κυβέρνηση άφησε να διογκωθεί επί χρόνια», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς και προσθέτει: «Συνιστά μια ομολογία του υπουργείου Υγείας ότι την τελευταία επταετία απέτυχε παταγωδώς να ελέγξει αποτελεσματικά τον χώρο των ιδιωτικών δομών υγείας. Έπρεπε να υπάρξει ο θάνατος ενός πολύ δημοφιλούς προσώπου για να κινητοποιηθεί το υπουργείο Υγείας και να πράξει τα αυτονόητα;

Η κυβέρνηση δρα πάντα εκ των υστέρων. Η υγεία είναι πολύ σημαντική για να την αφήσουμε στην τύχη. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία δεν επιτρέπεται ο χώρος της υγείας να είναι ξέφραγο αμπέλι στις ορέξεις επιτήδειων που επιζητούν το γρήγορο κέρδος.

Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα μένει θεατής στις εξελίξεις και θα δρα, όταν έχει γίνει ήδη η ζημιά».

Καταλήγοντας ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημειώνει: «Χρειάζεται πολιτική ηγεσία με σχέδιο που θα προλαμβάνει τη ζημιά, θα ελέγχει και θα θέτει κανόνες. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη πολίτικη στο χώρο της υγείας».