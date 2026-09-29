Το MedWatch εντόπισε 468 «κόκκινες» επιχειρήσεις με δήθεν γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Όσα είπε ο Αδ. Γεωργιάδης.

Στο στόχαστρο του MedWatch βρέθηκαν εκατοντάδες επιχειρήσεις κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του συστήματος, με 468 «κόκκινες» επιχειρήσεις να εντοπίζονται σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, ενώ εκτεταμένο έλεγχο για Πατούλη και Καρυστιανού ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα που παρουσιάστηκαν, πρόκειται για επιχειρήσεις στις οποίες μη γιατροί διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις, πρακτική που ελέγχεται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα στοιχεία αφορούν τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας του MedWatch και παρουσιάστηκαν από τον υπουργό Υγείας.

Εκατοντάδες ευρήματα από τους πρώτους ελέγχους

Πέρα από τις 468 «κόκκινες» επιχειρήσεις, το σύστημα εντόπισε συνολικά εκατοντάδες ακόμη περιπτώσεις που αφορούν τη διαφήμιση ή την παροχή υπηρεσιών σχετικών με ιατρικές πράξεις.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν:

119 ευρήματα σε οδοντιατρεία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ.

231 ευρήματα σχετικά με βλαστοκύτταρα σε χώρους όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ και διάφορες ενέσιμες θεραπείες οι οποίες δεν θα έπρεπε να διαφημίζονται.

468 «κόκκινες» επιχειρήσεις με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.

16 ευρήματα χωρίς εξέταση συνταγών.

5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας.

Πώς τα ευρήματα των ελέγχων του MedWatch διαβιβάζονται στις Αρχές

Τα ευρήματα που εντοπίζει το MedWatch διαβιβάζονται στους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μέσα στις πρώτες ημέρες λειτουργίας του συστήματος καταγράφηκε μείωση κατά 91% των σχετικών διαφημίσεων, γεγονός που, σύμφωνα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, αποτυπώνει την άμεση επίδραση των ελέγχων.

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Τι εντόπισαν οι έλεγχοι για το ιατρείο της Καρυστιανού

Στην κατηγορία των «κίτρινων» περιπτώσεων του MedWatch εντάχθηκε η περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας. Όπως εξήγησε, το σύστημα την κατηγοριοποίησε ως «κίτρινη» περίπτωση, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, διέθετε άδεια. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ακόμη ότι δεν έχει καμία πρόθεση να την τρομοκρατήσει, ενώ ανέφερε πως η υπόθεση θα ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, στον οποίο ανήκει.

Για έλεγχο και ο Πατούλης

Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, όσα καταγγέλθηκαν μέσω δημοσιευμάτων κατά του Γιώργου Πατούλη θα σταλούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να ελεγχθούν. «Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι «τα διαβίβασα όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο. Ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε».

Πηγή: Healthstat.gr