Η κόρη των γιατρών ήταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και απάντησε στο τηλέφωνο λίγα λεπτά μετά τον θάνατο Γιώργου Μαζωνάκη– «Δεν μπορώ να σας απαντήσω»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται και τα πρόσωπα που βρίσκονταν στην κλινική της οδού Καρνεάδου την κρίσιμη ώρα να βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης.

Όπως αποκάλυψε το MEGA στην κλινική όπου πραγματοποιούνταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης βρίσκονταν συνολικά έντεκα άνθρωποι τη στιγμή που ο γνωστός τραγουδιστής κατέρρευσε. Μεταξύ αυτών ήταν και η κόρη των δύο γιατρών που διαχειρίζονταν την κλινική, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρισκόταν στον χώρο μαζί με έναν φίλο της. Η παρουσία της αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ η νεαρή ήταν εκείνη που τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, ζητώντας να μεταβεί ασθενοφόρο στην κλινική προκειμένου να μεταφερθεί ο τραγουδιστής στο νοσοκομείο.

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Παράλληλα, στη δημοσιότητα ήρθε ηχητικό ντοκουμέντο από τηλεφωνική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε λίγα λεπτά μετά το περιστατικό. Η επικοινωνία έγινε από δημοσιογράφο του Mega σε αριθμό τηλεφώνου που ήταν καταχωρημένος στο όνομα του 58χρονου γιατρού. Στην άλλη άκρη της γραμμής απάντησε η κόρη των δύο γιατρών, η οποία φέρεται να βρισκόταν εκείνη την ώρα στην κλινική. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η νεαρή επιβεβαίωσε ότι είναι κόρη του γιατρού, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει πληροφορίες για το περιστατικό. Όπως μεταδόθηκε, η φωνή της ακούγεται ιδιαίτερα φορτισμένη.

Όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν είναι η κόρη του γιατρού, εκείνη απάντησε καταφατικά. Ακολούθησε η προσπάθεια του δημοσιογράφου να πληροφορηθεί περισσότερα για το σοβαρό περιστατικό που είχε προηγηθεί, με τη νεαρή να απαντά ότι δεν μπορούσε να δώσει κάποια απάντηση.

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Τα 11 πρόσωπα που βρίσκονταν στην κλινική

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν στην κλινική την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, αρχικά από τις καταθέσεις που είχαν συλλεχθεί είχε προκύψει η παρουσία περίπου εννέα ατόμων. Νεότερες πληροφορίες, ωστόσο, ανεβάζουν τον αριθμό στα έντεκα. Στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η διαδικασία βρίσκονταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, η 56χρονη γιατρός που είχε αναλάβει τη διαδικασία και μία εργαζόμενη της κλινικής.

Σε διπλανό δωμάτιο βρισκόταν ακόμη μία ασθενής που υποβαλλόταν επίσης σε πλασμαφαίρεση, μαζί με άλλη εργαζόμενη. Στον διάδρομο βρίσκονταν η γραμματέας και ακόμη μία εργαζόμενη, ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκονταν η κόρη των δύο γιατρών και ένας φίλος της. Τα πρόσωπα αυτά αποτελούν πλέον μέρος του κύκλου των ανθρώπων των οποίων οι καταθέσεις και οι πληροφορίες που μπορούν να προσφέρουν εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων.

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Οι περιγραφές κάνουν λόγο για ένταση και αναστάτωση μετά την επιδείνωση της υγείας του τραγουδιστή, ενώ οι αρχές επιχειρούν να διασταυρώσουν τις διαφορετικές μαρτυρίες και να καταγράψουν με ακρίβεια ποιος βρισκόταν σε κάθε σημείο της κλινικής και ποιος είχε γνώση των γεγονότων. Κρίσιμο στοιχείο της έρευνας αποτελεί και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την κατάρρευση μέχρι την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Η ακριβής ανασύνθεση αυτών των λεπτών αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

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