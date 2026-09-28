«Χτυπά» δυνατά το φθινόπωρο – Βοριάδες έως 9 μποφόρ και βροχές, η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι και την Παρασκευή.

Με ισχυρούς βοριάδες, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, καθώς το σκηνικό του καιρού αλλάζει και οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, ιδιαίτερα στα ανατολικά και το Αιγαίο. Οι ισχυρότερες εντάσεις αναμένονται την Τετάρτη και την Πέμπτη, όταν οι άνεμοι στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιο του.

Το νέο εικοσιτετράωρο, Τρίτη, η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση ενός συνδυασμού υψηλών πιέσεων στα βόρεια Βαλκάνια και χαμηλών πιέσεων στην ανατολική Μεσόγειο. Η εξέλιξη αυτή ευνοεί την επικράτηση ενισχυμένων βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων, κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, όπου η έντασή τους θα φτάσει έως και τα 7 μποφόρ.

Οι βροχές που θα εκδηλωθούν στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα θα είναι κατά κανόνα τοπικές και ασθενείς, χωρίς όμως να αποκλείονται πρόσκαιρα πιο έντονα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά ήπια επίπεδα, με τον υδράργυρο στη δυτική Ελλάδα να φτάνει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη με βροχές, καταιγίδες και βοριάδες έως 9 μποφόρ

Πιο έντονα θα γίνει τα φαινόμενα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Τοπικές βροχές προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές αναμένονται, κατά τόπους, και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν τοπικές νεφώσεις. Λίγες βροχές προβλέπονται επίσης στη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας, ωστόσο, θα είναι οι ισχυροί βοριάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ στα δυτικά και 6 έως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο δεν αποκλείεται κατά τόπους να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στη βόρεια και την ανατολική Ελλάδα, ενισχύοντας την αίσθηση ότι το φθινόπωρο μπαίνει πλέον δυναμικά στο προσκήνιο.

Πέμπτη: Στο επίκεντρο η Κρήτη

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου οι σημαντικότερες βροχές, από πλευράς έντασης, αναμένεται να περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι γενικά πιο περιορισμένα. Οι βοριάδες, ωστόσο, θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυροί στα ανατολικά. Θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί με ένταση 4 έως 6 μποφόρ στα δυτικά και 7 έως 9 μποφόρ στα ανατολικά, διατηρώντας δύσκολες τις συνθήκες κυρίως στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

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Σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων από Παρασκευή

Η εικόνα του καιρού θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από την Παρασκευή και το Σάββατο, 2 και 3 Οκτωβρίου. Το βασικό νέο στοιχείο θα είναι η προοδευτική εξασθένηση των βορείων ανέμων κατά 1 έως 2 μποφόρ. Οι ισχυρές ριπές που θα χαρακτηρίσουν κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται έτσι να υποχωρήσουν σταδιακά, χωρίς όμως η αλλαγή του καιρού να είναι απότομη.

Οι επόμενες ημέρες, επομένως, θα έχουν έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με τους βοριάδες να αποτελούν τον πρωταγωνιστή, ιδιαίτερα στις ανατολικές περιοχές και το Αιγαίο, ενώ οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα εμφανιστούν κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

H πρόγνωση Ζιακόπουλου

Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα την επικράτηση ενισχυμένων Β-ΒΑ ανέμων στις ανατολικές και νότιες περιοχές της (μέγιστη ένταση 7 μποφόρ). Κατά τα άλλα, οι βροχές που θα σημειωθούν στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα θα είναι τοπικές και κατά κανόνα ασθενείς και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 26 βαθμούς (Δ. Ελλάδα).

Την Τετάρτη (30/9), στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Α. Στερεά - Εύβοια, την Α. Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται τοπικές βροχές και στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές στη Θράκη, το Β. Αιγαίο και τη ΝΔ Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση: στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8 και πιθανώς κατά τόπους στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην ανατολική και τη βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Πέμπτη (1/10), φαίνεται ότι οι σημαντικότερες από πλευράς έντασης βροχές θα περιοριστούν στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Την Παρασκευή και το Σάββατο (2 & 3/10), το νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η προοδευτική εξασθένηση των βοριάδων κατά 1 με 2 μποφόρ.