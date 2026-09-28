Βροχερός ο καιρός αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αρνιακό.

Μέχρι και το τέλος του μήνα και τις αρχές Οκτωβρίου, η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε κάτω από την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Action24, Τάσου Ααρνιακού.

Ο καιρός βελτιώνεται σήμερα, θα έχουμε λίγες βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα. Ανατολική και νότια Πελοπόννησος και η Κρήτη, θα είναι το τμήμα που θα δεχθεί τις τελευταίες βροχές σήμερα.

Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Θα φθάσει στη βόρεια Ελλάδα το μεσημέρι τους 25 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά 26-27 και στην Κρήτη και τ Ρόδο τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα φθάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες έως και 5 μποφόρ και ηλιοφάνεια.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια και ασθενείς άνεμοι.

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Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Παρόμοιες συνθήκες περιμένουμε και αύριο, όμως στα ανατολικά ηπειρωτικά, Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, θα έχουμε κάποιες βροχές τις επόμενες ημέρες. Οι περισσότερες αναμένονται την Τετάρτη, αλλά στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλός.

Στην Αττική αναμένεται να έχουμε κάποιες βροχές Τετάρτη με Πέμπτη, αλλά κυρίως στα ορεινά τμήματα.

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