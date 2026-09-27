Γιατί φέτος γίνεται «νωρίτερα».

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή ώρας για το 2026, με την Ελλάδα να περνά από τη θερινή στη χειμερινή ώρα.

Τα ξημερώματα, στις 04:00, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 03:00, προσφέροντας μία επιπλέον ώρα ύπνου σε όσους διατηρήσουν το συνηθισμένο πρόγραμμα αφύπνισής τους.

Η ημερομηνία προκύπτει από τον κανόνα που προβλέπει τη λήξη της θερινής ώρας την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Φέτος, αυτή συμπίπτει με τις 25 του μήνα, δηλαδή τη νωρίτερη ημερομηνία στην οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η φθινοπωρινή αλλαγή.

Γιατί φέτος γίνεται «νωρίτερα»

Η αναφορά σε νωρίτερη αλλαγή δεν σημαίνει ότι τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα ή ότι εφαρμόζεται κάποια έκτακτη απόφαση. Πρόκειται αποκλειστικά για το πώς κατανέμονται οι ημέρες στο ημερολόγιο του 2026.

Η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου μπορεί να πέσει από τις 25 έως τις 31 του μήνα. Καθώς φέτος η 31η Οκτωβρίου είναι Σάββατο, η αμέσως προηγούμενη Κυριακή είναι η 25η. Το 2025, η αντίστοιχη αλλαγή είχε πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου, επομένως φέτος γίνεται μία ημερολογιακή ημέρα νωρίτερα.

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Ο κανόνας παραμένει, συνεπώς, ίδιος. Αυτό που μεταβάλλεται από χρονιά σε χρονιά είναι η ημερομηνία και όχι η ημέρα της εβδομάδας ή η μετακίνηση των δεικτών κατά μία ώρα.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα

Με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα, η ανατολή και η δύση του ήλιου θα εμφανίζονται μία ώρα νωρίτερα στο ρολόι σε σχέση με τη θερινή ώρα. Έτσι, θα υπάρχει περισσότερο πρωινό φως σε αντίστοιχες ώρες δραστηριότητας, ενώ το απόγευμα θα σκοτεινιάζει νωρίτερα.

Η μετακίνηση των δεικτών δεν μεταβάλλει τη φυσική διάρκεια της ημέρας. Η σταδιακή μείωση των ωρών ηλιοφάνειας συνδέεται με την εποχή και συνεχίζεται καθώς πλησιάζουμε στο χειμερινό ηλιοστάσιο.

Στα κινητά τηλέφωνα, στους υπολογιστές και σε άλλες συνδεδεμένες συσκευές, η προσαρμογή συνήθως γίνεται αυτόματα, εφόσον είναι ενεργοποιημένη η σχετική ρύθμιση. Αντίθετα, τα αναλογικά ρολόγια και όσες συσκευές δεν διαθέτουν αυτόματο συγχρονισμό χρειάζονται χειροκίνητη αλλαγή.

Χρήσιμος είναι και ένας έλεγχος στα ξυπνητήρια, ώστε η ώρα αφύπνισης να αντιστοιχεί στο νέο ωράριο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν χρησιμοποιούνται παράλληλα διαφορετικά ρολόγια, καθώς κάποια μπορεί να έχουν ήδη προσαρμοστεί αυτόματα και άλλα να εξακολουθούν να δείχνουν ακόμη τη θερινή ώρα.