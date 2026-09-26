Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο στα νύχια. Τι κάνει σε μόλις 15 λεπτά.

Ένα γνώριμο υλικό της κουζίνας μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο και στην περιποίηση των νυχιών. Το αλουμινόχαρτο χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στα nail salons, ωστόσο η συγκεκριμένη τεχνική έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής και στο σπίτι, καθώς μπορεί να διευκολύνει σημαντικά την αφαίρεση του ημιμόνιμου ή gel βερνικιού.

Το κόλπο βασίζεται στον συνδυασμό ακετόνης, βαμβακιού και αλουμινόχαρτου. Στόχος είναι το βαμβάκι με την ακετόνη να παραμείνει σε συνεχή επαφή με το βερνίκι για αρκετά λεπτά, ώστε αυτό να μαλακώσει και να μπορεί στη συνέχεια να αφαιρεθεί ευκολότερα, χωρίς έντονο ξύσιμο της επιφάνειας του νυχιού.

Για τη διαδικασία χρειάζονται αλουμινόχαρτο, καθαρή ακετόνη, μικρά κομμάτια ή μπάλες βαμβακιού, βαζελίνη και ένα εργαλείο για τα πετσάκια. Πριν από την εφαρμογή, μπορεί να τοποθετηθεί λίγη βαζελίνη στο δέρμα γύρω από το νύχι, προκειμένου να περιοριστεί η άμεση επαφή του με την ακετόνη. Θα πρέπει, ωστόσο, να αποφεύγεται η εφαρμογή της επάνω στο ίδιο το βερνίκι, καθώς μπορεί να εμποδίσει τη δράση της ακετόνης.

Στη συνέχεια, ένα κομμάτι βαμβάκι εμποτίζεται με ακετόνη και τοποθετείται πάνω στο νύχι. Κάθε δάχτυλο τυλίγεται με ένα μικρό κομμάτι αλουμινόχαρτου, ώστε το βαμβάκι να παραμένει σταθερό στη θέση του. Το δημοσίευμα προτείνει αναμονή περίπου 15 λεπτών και στη συνέχεια έλεγχο σε ένα νύχι για να διαπιστωθεί εάν το προϊόν έχει αρχίσει να αποκολλάται.

Εάν το βερνίκι εξακολουθεί να παραμένει σταθερό, συνιστάται αναμονή για ακόμη πέντε λεπτά αντί για προσπάθεια βίαιης αφαίρεσής του. Όταν έχει πλέον μαλακώσει, τα υπολείμματα μπορούν να απομακρυνθούν με ήπιες κινήσεις. Το έντονο τρίψιμο, το ξύσιμο ή η προσπάθεια να «ξεφλουδίσουμε» το gel μπορεί να τραυματίσει την επιφάνεια του φυσικού νυχιού.

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Πριν από την εφαρμογή της ακετόνης, ένα πολύ ελαφρύ λιμάρισμα της γυαλιστερής εξωτερικής στρώσης μπορεί να βοηθήσει τη διαδικασία. Χρειάζεται όμως προσοχή ώστε η λίμα να μην φτάσει βαθιά και επηρεάσει το φυσικό νύχι.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο χώρος όπου πραγματοποιείται η διαδικασία. Επειδή χρησιμοποιείται ακετόνη, συνιστάται καλός αερισμός, ενώ σε περίπτωση πόνου, έντονου ερεθισμού ή ευαισθησίας η διαδικασία πρέπει να διακόπτεται. Για πολύ εύθραυστα ή ήδη ταλαιπωρημένα νύχια, ασφαλέστερη επιλογή παραμένει η αφαίρεση από επαγγελματία.

Πηγή radiomitre.cienradios.com