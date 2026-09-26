«Προσβάλλουν και διαιρούν τον ελληνικό λαό»

Θέση για τις δηλώσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη στο Action24 πήρε με ανακοίνωση του το Σάββατο 26/9 το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση ο Χάρης Θεοχάρης χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας, ως «κόμματα των κακομοίρηδων» σε ένα νέο «κρεσέντο αλαζονείας».

«Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, σε ένα νέο κρεσέντο αλαζονείας, -από αυτά που πιάνουν συχνά τα στελέχη της κυβέρνησης-, χαρακτήρισε τα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας, ως «κόμματα των κακομοίρηδων».

Για το κυβερνητικό στέλεχος είναι …«κακομοίρηδες» οι Έλληνες πολίτες που κάνουν άλλη πολιτική επιλογή στην κάλπη. Προφανώς, ο κ. Θεοχάρης ξεχνά ότι στο όνομα και των …«κακομοίρηδων» ασκεί τα καθήκοντα του και απολαμβάνει τα υπουργικά του προνόμια.



Προσβάλλουν και διαιρούν συνειδητά την ελληνική κοινωνία» είπε.