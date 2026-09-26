Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του.

Ο πρωθυπουργός επέλεξε να αναφερθεί στην πολιτική παρακαταθήκη του Παύλου Μπακογιάννη, δίνοντας έμφαση στην ενότητα, την αλήθεια και τη δημοκρατία.

«Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν. Να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια. Και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη στις 26 Σεπτεμβρίου 1989, στην είσοδο του γραφείου του στην Αθήνα.

Η δολοφονία του σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα τεταμένη πολιτική περίοδο, ενώ ο ίδιος είχε συνδεθεί πολιτικά με την προσπάθεια για εθνική συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων.