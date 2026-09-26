Έρευνες για τα αίτια της έκρηξης.

Μεγαλώνει η αγωνία για την τύχη των αγνοούμενων μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή 25/9 επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα. Συγκεκριμένα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς θέλοντας να βρουν τους τρεις Αμερικανούς τουρίστες του πρώτου ορόφου καθώς και το ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο.

Να θυμίσουμε, πώς νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 26/9 μια γυναίκα από τα συντρίμμια του κτιρίου το οποίο κατέρρευσε στην Πλάκα. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των ΗΠΑ, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας-διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

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Ο δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 χθες Παρασκευή 25ης Σεπτεμβρίου προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν χθες από παρακείμενο κτίριο δυο γυναίκες, που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας ακόμη άνθρωπος από θραύσματα.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφής, καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πλάκα: Σοβαρές ζημιές σε γειτονικά κτίρια

Παράλληλα, εκτεταμένες ζημιές και σε γειτονικά κτίρια σημειώθηκαν μετά από την έκρηξη στην Πλάκα αλλά και σε σταθμευμένα οχήματα.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης μιλώντας στο ΕΡΤ News ανέφερε ότι έχει πραγματοποιηθεί μια πρώτη αυτοψία από την Πολεοδομία και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών και τρία έως τέσσερα ακίνητα, μαζί με το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.

Σε μεγαλύτερη ακτίνα, περίπου τριών έως τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων, καταγράφονται κυρίως δευτερεύουσες ζημιές, όπως σπασμένα τζάμια και αποκολλήσεις στοιχείων από κτίρια.

«Η εικόνα είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί καταστροφές και βρίσκεται σε διαδικασία κατεδάφισης, ενώ στο διπλανό κτήριο έχει αποκολληθεί μεγάλο τμήμα από τον δεύτερο όροφο και παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργικότητά του.

Στο άλλο γειτονικό κτίριο, σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, έχει αποκολληθεί η μεσοτοιχία και επίσης καταγράφονται σοβαρές βλάβες. Ζημιές έχουν εντοπιστεί και σε ακόμη ένα κτήριο απέναντι από το σημείο της έκρηξης» υποστήριξε.