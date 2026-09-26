Η εφημερίδα «Καθημερινή» αποκαλύπτει σήμερα επιστολή των κατοίκων στην Πλάκα για τους κινδύνους που έμεινε αναπάντητη.

Νεκρή ανασύρθηκε μια γυναίκα από τον πρώτο όροφο κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε μετά από έκρηξη επί της οδού Λυσικράτους. Οι υπεύθυνοι των ερευνών διατύπωναν φόβους στο διώροφο κτίριο να υπήρχαν έως και έξι εγκλωβισμένα άτομα. Η αιτία της έκρηξης παρέμενε άγνωστη, ωστόσο πηγές από την Πυροσβεστική σημείωναν ότι θα ερευνηθεί το ενδεχόμενο να υπήρχε παρατύπως παροχή φυσικού αερίου.

Από στοιχεία που προήλθαν από την έρευνα και τις μαρτυρίες των αυτοπτών προέκυψε ότι στον δεύτερο όροφο του κτιρίου διέμεναν ένας ηλικιωμένος Βρετανός και η σύζυγός του. Στο διαμέρισμα υπήρχε παροχή φυσικού αερίου για τη λειτουργία, μεταξύ άλλων, της κουζίνας και ενός μικρού λέβητα για τη θέρμανση νερού.

Το διαμέρισμα στον πρώτο όροφο του κτιρίου χρησιμοποιείτο ως Airbnb. Ο ιδιοκτήτης του φέρεται να δήλωσε στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι το είχε εκμισθώσει σε τρία άτομα με καταγωγή από τις ΗΠΑ που είχαν αφιχθεί στην Αθήνα από το Ισραήλ πριν από δύο ημέρες. Το ισόγειο ανήκε σε 80χρονο που το επισκεπτόταν περιστασιακά και τη στιγμή της έκρηξης δεν βρισκόταν στο εσωτερικό του.

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Η επιστολή των κατοίκων για τους κινδύνους που έμεινε αναπάντητη

Η εφημερίδα «Καθημερινή» αποκαλύπτει πως ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, στις 5 Οκτωβρίου 2025, μέλη της Κίνησης Κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείρισή τους. Ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεσης στην περιοχή, ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στον μηχανισμό απόκρισης σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος. Δεν έλαβαν απάντηση.

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«Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την περίπτωση που θα μπορούσε να υπάρξει μία έκτακτη κατάσταση, ειδικότερα το ξέσπασμα μιας πυρκαγιάς από τη διαρροή φυσικού αερίου, από ένα βραχυκύκλωμα ή από άλλη αιτία (τυχαία ανάφλεξη, έκρηξη φιάλης υγραερίου, εμπρησμός από δόλο, ξεκαθάρισμα λογαριασμών) σε ένα κέντρο εστίασης, σε ένα εμπορικό κατάστημα, ή ακόμα και σε μία κατοικία που εκτός από τις υλικές ζημιές και την καταστροφή των περιουσιών, θα εγκλώβιζε χωρίς δυνατότητα διαφυγής σε μία παγίδα θανάτου κατοίκους, τουρίστες και εποχούμενους», έγραφαν στην επιστολή τους και ζητούσαν τον συντονισμό Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, Δήμου, ΔΕΔΔΗΕ και Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής.

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Το έγγραφο είχε σταλεί στο αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και είχε κοινοποιηθεί στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και στον Δήμο Αθηναίων.

Στην επιστολή τους τα μέλη της κίνησης ανέφεραν ως ενδεικτικό παράδειγμα κινδύνου μια παλαιότερη πυρκαγιά σε κτίριο στη συμβολή Αδριανού και Φλέσσα, η οποία προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και κινδύνευσε να επεκταθεί στα όμορα σπίτια. Σημείωναν ακόμη ότι η Πλάκα έχει χωροταξικές και πολεοδομικές ιδιαιτερότητες, καθώς αποτελείται από στενούς δρόμους, δεν έχει κάποιον λειτουργικό κεντρικό οδικό άξονα και, σε συνδυασμό με τη συνύπαρξη μεικτών χρήσεων και τη μεγάλη παρουσία τουριστών και επισκεπτών, θα είναι δύσκολη η διαχείριση κάποιου έκτακτου συμβάντος.

«Στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις πυρκαγιών που αντιμετωπίστηκαν χάρις στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, των οποίων τα οχήματα προσέγγισαν με μεγάλη δυσκολία τις εστίες της φωτιάς, αλλά και τους πυροσβεστικούς κρουνούς για ανεφοδιασμό με νερό, κυρίως λόγω της στενότητας των δρόμων, των σταθμευμένων οχημάτων αλλά και της οδικής κυκλοφορίας που δεν είχε δυνατότητες εκτροπής», επισήμαναν στην ίδια επιστολή.

Ενα από τα ζητήματα που θέτουν οι κάτοικοι είναι κατά πόσον είναι νόμιμες οι χρήσεις ορισμένων κτιρίων στην περιοχή, εάν υπάρχουν επαρκείς δίοδοι διαφυγής σε ταράτσες όπου λειτουργούν καταστήματα και εάν τηρούνται τα μέτρα πυρασφάλειας. Μετά την έκρηξη στη Λυσικράτους, πρόκειται να θέσουν εκ νέου στους αρμόδιους φορείς το θέμα της άσκησης στην περιοχή τους.

Στην Πυροσβεστική είχαν απευθυνθεί στο παρελθόν έπειτα από πυρκαγιά σε κτίριο της περιοχής και τα μέλη της Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.