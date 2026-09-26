Πότε φτάνει η κακοκαιρία στην Αττική.

Αλλάζει ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα με την κακοκαιρία να ενισχύεται, ενώ αύριο Κυριακή αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Η επιδείνωση του καιρού είναι ήδη αισθητή σε Ιόνιο και Πελοπόννησο με περισσότερους από 8.000 κεραυνούς στην ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το Σάββατο στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθηρα, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι ως 7 Μποφόρ με θερμοκρασία το μεσημέρι από 20 ως 26 βαθμούς η μέγιστη στα ανατολικά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες βροχές με τη θερμοκρασία από 16 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κυρίως το πρωί στα βόρεια με τους ανέμους ως 5 Μποφόρ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ενισχύονται οι άνεμοι ως και τα 8 Μποφόρ στο Αιγαίο ενώ βροχές και καταγίδες αναμένονται από τη Μαγνησία και νοτιότερα. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 26 βαθμούς.

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Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Πτώση της θερμοκρασίας. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Μετεο, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε τμήματα του Ιονίου και στα ηπειρωτικά, εκτός από τα βορειοανατολικά (Αν. Μακεδονία και Θράκη) όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι βροχές κατά τόπους στο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο είναι πιθανό να είναι έντονα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 23-24, στην Ήπειρο από 7 έως 23 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 10 έως 19-20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 22, στην Κρήτη από 9 έως 24-25, στα Επτάνησα από 17 έως 22, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 9 έως 25 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

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Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες από ανατολικές-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις απογευματινές ώρες, με έμφαση τα δυτικά και νότια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα πληγούν

Το μεσημέρι της Παρασκευής, η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που κάνει λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, από το τις βραδινές ώρες και από τα βορειοδυτικά της χώρας.

Αναλυτικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Το Σάββατο (26-09-2026)

Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.