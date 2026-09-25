Σε επιφυλακή οι αρχές για ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ μεγάλες εκδηλώσεις και συναυλίες αναστέλλονται.

Πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από μία πρωτοφανή για την εποχή καταιγίδα, η οποία θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.

Το επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να είναι οι παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ μέχρι και τη Μασαχουσέτη, καθώς πιθανές είναι οι πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ριπές ανέμου που θα υπερβαίνουν τα 100 χλμ/ώρα προβλέπονται σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας, ενώ ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται στο ανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της Βοστώνης.

Περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζίνιας, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν βρεθεί ήδη από την Τετάρτη (23/09) αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα.

Λόγω της κακοκαιρίας ακυρώθηκαν δύο συναυλίες του Εντ Σίραν κοντά στη Βοστώνη, το φεστιβάλ Global Citizen στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης και το φεστιβάλ Oceans Calling στο Μέριλαντ.

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Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) προειδοποίησε ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο ματαίωσης πτήσεων και προέτρεψε τους ταξιδιώτες να συμβουλεύονται τον ιστότοπό της για νεότερες πληροφορίες. Οι αεροπορικές εταιρείες JetBlue, United Airlines και American Airlines ενημέρωσαν πως θα επιτρέψουν σε ταξιδιώτες να αλλάξουν τις πτήσεις τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση.