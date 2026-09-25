Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα ήταν αντίθετος στη δημιουργία εργοστασίων κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσλαμβάνουν Αμερικανούς εργαζομένους.

Μια νέα διάσταση στη συζήτηση για την παρουσία των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν θα είχε αντίρρηση να δημιουργήσουν εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων επί αμερικανικού εδάφους. Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου διαφοροποιεί τη συζήτηση από το μέχρι σήμερα αυστηρό πλαίσιο περιορισμού της πρόσβασης κινεζικών εταιρειών στην αμερικανική αγορά και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσινγκτον και Πεκίνο επιχειρούν να διαχειριστούν τις εμπορικές τους σχέσεις.

«Θα ήμουν εντάξει» με κινεζικά εργοστάσια στις ΗΠΑ

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ ανέφερε ότι εάν η Κίνα επιθυμεί να κατασκευάσει εργοστάσιο αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ίδιος θα ήταν θετικός, με βασική προϋπόθεση τη δημιουργία θέσεων εργασίας για Αμερικανούς. Μάλιστα, συνέκρινε μια τέτοια επένδυση με την παρουσία ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ, οι οποίες διαθέτουν εδώ και χρόνια παραγωγικές μονάδες και απασχολούν αμερικανικό εργατικό δυναμικό.

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέχρι σήμερα η πολιτική συζήτηση στην Ουάσινγκτον χαρακτηρίζεται από έντονη επιφυλακτικότητα απέναντι στην επέκταση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στη Βόρεια Αμερική. Ο Τραμπ, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο την παραγωγή οχημάτων μέσα στις ΗΠΑ και την εισαγωγή αυτοκινήτων που θα κατασκευάζονται σε γειτονικές χώρες.

Ειδικότερα, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί κινεζικές εταιρείες να κατασκευάζουν αυτοκίνητα στο Μεξικό και στη συνέχεια να τα εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαφοροποίηση αυτή παραπέμπει σε μια προσέγγιση που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πραγματοποίηση της επένδυσης και της παραγωγής εντός αμερικανικού εδάφους.

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Παραμένουν οι περιορισμοί για τα κινεζικά αυτοκίνητα

Παρά τη νέα δήλωση του Τραμπ, η αμερικανική αγορά δεν έχει ανοίξει αυτομάτως για τις κινεζικές μάρκες. Ρυθμιστικό πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή από την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν στις αρχές του 2025 έχει ουσιαστικά αποκλείσει κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες από την πώληση ή την παραγωγή επιβατικών οχημάτων στις ΗΠΑ, ενώ τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιμετωπίζουν δασμούς που ξεπερνούν το 100%.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει εκφράσει την αντίθεσή της σε μια ενδεχόμενη χαλάρωση των περιορισμών. Η Alliance for Automotive Innovation, που εκπροσωπεί μεταξύ άλλων τις General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda και Stellantis, έχει ζητήσει από το Κογκρέσο να προχωρήσει σε μόνιμο αποκλεισμό των κινεζικών αυτοκινήτων από την αμερικανική αγορά.

Οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί αφορούν τόσο τον ανταγωνισμό από κινεζικά οχήματα όσο και ζητήματα που σχετίζονται με τις τεχνολογίες συνδεσιμότητας, το λογισμικό και τη διαχείριση δεδομένων. Παράλληλα, οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την ταχεία τεχνολογική εξέλιξη των κινεζικών κατασκευαστών, ιδιαίτερα στην ηλεκτροκίνηση.

Το μεγάλο στοίχημα της παραγωγής

Η τοποθέτηση του Τραμπ δεν σημαίνει ότι κινεζικές μάρκες μπορούν άμεσα να ξεκινήσουν παραγωγή στις ΗΠΑ. Αντίθετα, ανοίγει μια συζήτηση για το εάν η δημιουργία εργοστασίων εντός της χώρας θα μπορούσε να αποτελέσει διαφορετική βάση για την παρουσία τους στην αμερικανική αγορά. Το σκεπτικό που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος είναι σαφώς συνδεδεμένο με τις επενδύσεις και την απασχόληση. Μια κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία που θα κατασκευάζει οχήματα στις ΗΠΑ και θα προσλαμβάνει Αμερικανούς εργαζομένους θα αντιμετωπιζόταν διαφορετικά από μια εταιρεία που απλώς εισάγει αυτοκίνητα από την Κίνα.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον. Παράλληλα, οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για εμπορικά ζητήματα και πιθανές μειώσεις δασμών, γεγονός που διατηρεί το ζήτημα των αυτοκινήτων στο επίκεντρο των ευρύτερων οικονομικών σχέσεων ΗΠΑ και Κίνας.

Για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, πάντως, το μήνυμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό: η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο το εάν τα κινεζικά αυτοκίνητα θα εισέρχονται στην αμερικανική αγορά, αλλά και το εάν οι ίδιοι οι Κινέζοι κατασκευαστές θα μπορούσαν να αποκτήσουν παραγωγική βάση μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελική μορφή μιας τέτοιας πολιτικής θα εξαρτηθεί από το αμερικανικό ρυθμιστικό πλαίσιο, τις αποφάσεις του Κογκρέσου και τις εμπορικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.