Μεταξύ των μοντέλων που επηρεάζονται είναι το Audi Q3, καθώς και τα Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran και Caddy.

Περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια οχήματα των Audi και Volkswagen ενδέχεται να παρουσιάσουν πρόβλημα σε βίδα του συστήματος διεύθυνσης, σύμφωνα με τη γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Μηχανοκίνητων Μεταφορών (KBA).

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η διάβρωση μπορεί να προκαλέσει θραύση της βίδας που ασφαλίζει το σύστημα διεύθυνσης. Στη χειρότερη περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου του τιμονιού και να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος.

Η KBA αναφέρει επί του παρόντος την υπόθεση ως «υπό διερεύνηση», καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η τελική αξιολόγηση.

Τα μοντέλα που επηρεάζονται

Μεταξύ των μοντέλων που επηρεάζονται είναι το Audi Q3, καθώς και τα Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran και Caddy.

Η Audi ανακοίνωσε ότι προχωρά σε «προληπτική ανάκληση» ορισμένων οχημάτων, καθώς εσωτερικοί έλεγχοι έδειξαν ότι το αλάτι στους δρόμους και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες θα μπορούσαν, με την πάροδο των ετών, να προκαλέσουν διάβρωση σε βίδα που ασφαλίζει το σύστημα διεύθυνσης σε ορισμένα Q3. Εάν η διάβρωση εξελιχθεί, ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης, ανέφερε η εταιρεία.

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Η ανάκληση αφορά Audi Q3 που κατασκευάστηκαν από τις 31 Οκτωβρίου 2017 έως τις 23 Μαΐου 2024, με συγκεκριμένο συνδυασμό συστήματος διεύθυνσης και υποπλαισίου του μπροστινού άξονα. Η επισκευή, σύμφωνα με την Audi, θα διαρκεί έως μία ώρα και θα πραγματοποιείται χωρίς χρέωση για τους ιδιοκτήτες.

Όσον αφορά τη Volkswagen, τα επηρεαζόμενα οχήματα κατασκευάστηκαν από τις 24 Σεπτεμβρίου 2013 έως την 1η Ιουλίου 2024.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι επηρεάζονται σχεδόν 2,16 εκατομμύρια οχήματα Volkswagen, εκ των οποίων περίπου 900.000 στη Γερμανία. Παράλληλα, περισσότερα από 696.000 οχήματα Audi ενδέχεται να επηρεάζονται, μεταξύ των οποίων 58.555 στη Γερμανία.

Η KBA αναφέρει ότι δεν έχει γνώση περιστατικών που να συνδέονται με ζημιές ή τραυματισμούς.

Οι ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι το όχημά τους ενδέχεται να επηρεάζεται μπορούν να απευθυνθούν σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, έχοντας διαθέσιμο τον αριθμό πλαισίου (VIN).

Με πληροφορίες από Euronews.com