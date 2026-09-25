Ο ανακριτής ζητά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στην υπόθεση Μαζωνάκη – Στάση αναμονής τηρούν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφασίσει για την άρση ή μη του τηλεφωνικού απορρήτου που ζήτησε ο 32ος ανακριτής για όσα πρόσωπα φέρονται με καθ’ οιονδήποτε τρόπο να συνδέονται με το μοιραίο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη το οποίο κατέληξε στον θάνατο του καλλιτέχνη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχει στα χέρια του ο ανακριτής, υπέβαλε αίτημα στο δικαστικό συμβούλιο να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων προσώπων, τα οποία είτε βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο είτε επικοινώνησαν μαζί τους το κρίσιμο χρονικό διάστημα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί.

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Στο «μικροσκόπιο» αναμένεται να βρεθούν, βέβαια, και οι συνομιλίες του ίδιου του καλλιτέχνη πριν από την επίσκεψή του στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και όλων εκείνων που σύστησαν ή πιθανότατα κατηύθυναν τον τραγουδιστή να απευθυνθεί στην Ιωάννα Γάκα.

Από την άρση των επικοινωνιών αναμένεται να αποτυπωθούν όχι μόνο τα τηλεφωνήματα αλλά και τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, οι ακριβείς ώρες και η διάρκεια των επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

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Στάση αναμονής τηρούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στη φυλακή

Προς το παρόν πάντως οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν φαίνονται διατεθειμένοι να καταθέσουν τελικά προσφυγή κατά των ενταλμάτων προσωρινής τους κράτησης. Η σχετική προθεσμία άλλωστε για να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εκπνέει σήμερα. Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, οι δύο κατηγορούμενοι θα αναμένουν μέχρι νεωτέρας, να προχωρήσει δηλ η ανάκριση και να συμπληρωθεί με νέο αποδεικτικό υλικό που θα τους επιτρέψει να έχουν βάσιμες ελπίδες, τουλάχιστον ο ένας από τους δύο, για αποφυλάκιση. Έτσι, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του με ηλεκτρονική κατ´οίκον επιτήρηση.

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