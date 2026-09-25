Ο Χ. Βενέτης τόνισε ότι οι έλεγχοι διενεργούνται από τη Διεύθυνση Υγείας της εκάστοτε Περιφέρειας - στη συγκεκριμένη περίπτωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας - και ο Ιατρικός Σύλλογος συμμετέχει στελεχώνοντας με ένα μέλος του την αρμόδια επιτροπή.

Συνάντηση με την προϊσταμένη της Εισαγγελίας θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, Χρήστος Βενέτης, με αφορμή καταγγελία - που είχε αποκαλύψει ο ίδιος στο ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ - για κέντρο αισθητικής στον Βόλο που προβαίνει σε ενέσιμες θεραπείες, στον απόηχο της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, ο κ. Βενέτης υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι είναι αποτελεσματικοί όταν διενεργούνται σε ανύποπτο χρόνο, τονίζοντας πως αποτελεί ευθύνη της πολιτείας να είναι προσεκτική ως προς το πού χορηγεί ιατρικές άδειες και οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι. Σημείωσε δε, ότι δεν έχουν κατατεθεί επίσημες καταγγελίες για γυμναστήρια, αν και όπως είπε είναι γνωστό πως ορισμένα προωθούν διάφορα σκευάσματα.

Επανέλαβε ότι οι έλεγχοι διενεργούνται από τη Διεύθυνση Υγείας της εκάστοτε Περιφέρειας - στη συγκεκριμένη περίπτωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας - και ο Ιατρικός Σύλλογος συμμετέχει στελεχώνοντας με ένα μέλος του την αρμόδια επιτροπή.

Επισημαίνεται ότι, μία εβδομάδα πριν ο κ. Βενέτης μιλώντας στο ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ, είχε αποκαλύψει την ύπαρξη ανώνυμης καταγγελίας για κέντρο αισθητικής της περιοχής που κάνει διάφορες ενέσιμες θεραπείες. Η καταγγελία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία.