Το «Carnaval De Luz», το 16ο στούντιο άλμπουμ των U2, περιλαμβάνει και την τελευταία ηχογράφηση της Ντόλι Πάρτον.

Οι U2 ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο «Carnaval de Luz» το οποίο περιλαμβάνει 12 νέα τραγούδια και έρχεται εννέα χρόνια μετά την τελευταία τους δουλειά με πρωτότυπο υλικό.

Συγκεκριμένα, το 16ο studio άλμπουμ των Ιρλανδών θρύλων της ροκ αποτελεί τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο τους με πρωτότυπα τραγούδια, μετά το «Songs of Experience» του 2017 και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου από την Island Records.

Ανάμεσα στα νέα τραγούδια που περιλαμβάνονται, ξεχωρίζει η τελευταία ηχογράφηση της Ντόλι Πάρτον, η οποία «έφυγε» από τη ζωή στις 25 Αυγούστου έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

{https://youtube.com/shorts/Wp8u2PUrjWo?si=N1zMTwBgDCTFworK}



Η «βασίλισσα της κάντρι» συμμετέχει στο τραγούδι «Torn», ένα «τρυφερό κάντρι τραγούδι για διαλυμένους οικογενειακούς δεσμούς, με ευρύτερους συμβολισμούς», όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Ο κιθαρίστας The Edge χαρακτήρισε τη νέα κυκλοφορία ως «μια ακατάστατη, προκλητική και ιερή συλλογή τραγουδιών», ενώ ο frontman του συγκροτήματος Bono, υποσχέθηκε «δυνατές κιθάρες, βαθύ μπάσο, εκστατικούς ρυθμούς».

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«Κάνουμε τις ιστορίες μας πιο άγριες και πιο αστείες. Κάνουμε τις μελωδίες πιο γλυκές και τα τραγούδια να λάμπουν περισσότερο, γιατί αν ο κόσμος βρίσκεται στο σκοτάδι, εμείς οφείλουμε να μην είμαστε», σημείωσε.

Η ανακοίνωση του άλμπουμ συμπίπτει με τη συμπλήρωση ακριβώς 50 χρόνων από τη στιγμή που ο 14χρονος τότε ντράμερ Λάρι Μάλεν Τζ. καρφίτσωσε ένα χειρόγραφο σημείωμα στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου Mount Temple Comprehensive, στα βόρεια του Δουβλίνου, γράφοντας: «Ντράμερ αναζητά μουσικούς για δημιουργία συγκροτήματος».

Η συνάντηση στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Bono, ο Edge και ο μπασίστας Άνταμ Κλέιτον, έθεσε τις βάσεις για ένα από τα πλέον θρυλικά ροκ συγκροτήματα με επιτυχημένα άλμπουμ όπως τα «The Joshua Tree» (1987) και «Achtung Baby» (1991), σύμφωνα με τον Guardian.

Το «Carnaval de Luz» έρχεται να σφραγίσει μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο για την μπάντα, η οποία εντός του έτους κυκλοφόρησε δύο EPs, τα «Days of Ash» και «Easter Lily».

Παράλληλα τους επανενώνει με τους Μπράιαν Ίνο και Ντανιέλ Λανουά, το δίδυμο που υπέγραψε την παραγωγή των άλμπουμ «The Unforgettable Fire», «The Joshua Tree» και «Achtung Baby». Ο Ίνο υπογράφει ως συν-συνθέτης και παίζει συνθεσάιζερ στα «Go (Carnaval De Luz)», «The Greatest Show on Earth» και «Can't Stop Us Now» ενώ ο Λανουά συνοδεύει με pedal steel κιθάρα το ντουέτο με την Πάρτον.

{https://youtu.be/1mCN-RDh0-0?si=eNIVgLC-Pk7arJ5q}

Επίσης ο Μάρτιν Γκάριξ συμμετέχει στην σύνθεση του «Glorify» και ο Ράιαν Τέντερ είναι συν-παραγωγός του «Silencio», ενός τραγουδιού διάρκειας 2 λεπτών και 35 δευτερολέπτων με έντονο punk ύφος το οποίο κυκλοφόρησε παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ. Το πρώτο τραγούδι του δίσκου «Street of Dreams», αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο.

{https://youtu.be/hRnS0Wf64Is?si=J2--NRYGWrnLLkVQ}