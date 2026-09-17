Kαι οδηγεί την κούρσα με 11 υποψηφιότητες, τις περισσότερες από κάθε άλλον καλλιτέχνη για φέτος.

Η Μαντόνα επιστρέφει στη σκηνή των MTV Video Music Awards για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια, σύμφωνα με ανακοίνωση των MTV και CBS.

Η «βασίλισσα της ποπ» θα επιστρέψει στην τελετή απονομής των βραβείων μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της Confessions II, που κατέκτησε τα τσαρτ.

Η τελευταία φορά που η Μαντόνα εμφανίστηκε στο σόου ήταν το 2003, κατά τη διάρκεια μιας εμβληματικής συνεργασίας με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα, ανοίγοντας την απονομή εκείνης της χρονιάς.

I’ve got something I want to talk about… @Madonna is performing at the 2026 #VMAs! ??✨ Meet us on the dance floor LIVE Sunday, September 27 on @CBS and @ParamountPlus! https://t.co/JRsyemkdEc September 16, 2026

Η Μαντόνα είναι υποψήφια για 11 βραβεία φέτος, τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη, ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που το πετυχαίνει αυτό. Η ποπ σταρ έχει οδηγήσει την κούρσα των υποψηφιοτήτων άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας της, μία το 1990 και μία το 1998.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Φέτος, την ακολουθεί η Τέιλορ Σουίφτ με εννέα υποψηφιότητες και οι Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Αριάνα Γκράντε που ισοβαθμούν με επτά υποψηφιότητες η καθεμία.



Η Μαντόνα έχει κερδίσει συνολικά 19 βραβεία στα MTV Video Music Awards, συμπεριλαμβανομένων του βίντεο της χρονιάς, του καλλιτέχνη της χρονιάς και του τραγουδιού της χρονιάς.

Με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg, τα MTV VM του 2026 θα πραγματοποιηθούν στο Λος Άντζελες στις 27 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθούν ζωντανά, ταυτόχρονα από το CBS και το MTV.



Σημειώνεται ότι η είναι η πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία που η τελετή των εν λόγω βραβείων πραγματοποιείται στο Λος Άντζελες — την τελευταία φορά ήταν το 2017 με παρουσιάστρια την Κέιτι Πέρι.



