Στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο νοσοκομείο.

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο της Κοζάνης, όπου μια 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σχολείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας προσπάθειες ανάνηψης· ωστόσο, παρά τις ενέργειές τους, η 16χρονη δεν τα κατάφερε σύμφωνα με το Kozanimedia.gr.

Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες

H 16χρονη μαθήτρια της Β Λυκείου νωρίς το μεσημέρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και τις προσπάθειες των γιατρών στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, η ανήλικη δυστυχώς κατέληξε.

Μόλις έγινε αντιληπτό ότι η μαθήτρια βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις της, ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έσπευσε στο σχολείο. Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης σε κρίσιμη κατάσταση, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλλει προσπάθειες για την ανάνηψή της. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, η μαθήτρια δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη κοπέλα ήταν χωρίς σφυγμό ήδη από τη στιγμή που μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο.

Την ίδια ώρα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές με την σχολική κοινότητα του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης να έχει βυθιστεί στο πένθος από την αδόκητη απώλεια της νεαρής μαθήτριας.

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«Έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό» – Τι αναφέρει η Σοφία Ζαχαράκη για την τραγωδία στο 1ο ΓΕΛ

Συγκλονισμένη από τον θάνατο της μαθήτριας του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης δηλώνει η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζοντας τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Στη δήλωσή της, η υπουργός αναφέρεται στην άμεση κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης του σχολείου, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθηθεί η μαθήτρια. Όπως σημειώνει, η μαθήτρια βρισκόταν υπό την παρακολούθηση ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού του σχολείου. Αμέσως μετά το περιστατικό, καθηγητής επιχείρησε ΚΑΡΠΑ, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα. «Έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να βοηθήσουν τη μαθήτριά τους», αναφέρει χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ότι από αύριο θα δώσουν το παρών στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί με στόχο να στηρίξουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά και τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διαχειριστούν το βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά την απώλεια. «Είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς της», αναφέρει η Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζοντας τα ειλικρινή και βαθιά της συλλυπητήρια στους γονείς, την οικογένεια και όλους τους ανθρώπους που αγαπούσαν τη μαθήτρια.

Η δήλωση Ζαχαράκη

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, μια μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μου βρίσκεται πρώτα από όλα στην οικογένειά της, στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, στους εκπαιδευτικούς της και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται από μια τόσο οδυνηρή απώλεια. Από την πρώτη στιγμή, οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου ενήργησαν άμεσα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και κάνοντας ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να βοηθήσουν τη μαθήτριά τους.

Το παιδί βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, ενώ αμέσως επιχειρήθηκε ΚΑΡΠΑ από εκπαιδευμένο καθηγητή και χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα. Από αύριο θα βρίσκονται, στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από όλες τις δομες της εκπαιδευσης προκειμένου να βρίσκονται δίπλα στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας την αναγκαία ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.

Σε τέτοιες ώρες, προέχει η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών. Είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς της. Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια στους γονείς, στην οικογένεια και στους ανθρώπους που την αγαπούσαν.»