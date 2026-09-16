Η Χριστίνα Παππά, μίλησε για την προσωπική της εμπειρία από την επίσκεψη της στο ιατρείο όπου έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης την περασμένη Τετάρτη.

Τη δική της εμπειρία θέλησε να περιγράψει η Χριστίνα Παππά από την επίσκεψή της στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου όπου έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης την περασμένη Τετάρτη.

Η ηθοποιός, μέσω ανάρτησής της στα social media, μίλησε για τη δική της εμπειρία, αποκαλύπτοντας ότι οι φερόμενοι ως ιατροί χρειάστηκαν να την επαναφέρουν με απινιδωτή, καθώς είχε πέσει η πίεσή της και υπέστη αλλεργία.

Όπως αναγράφει αρχικά στο βίντεο της, χρειάστηκε να υποβληθεί σε μία επέμβαση των 15 λεπτών και παραλίγο να χάσει τη ζωή της: «Για μία επέμβαση 15 λεπτών, θα έχανα τη ζωή μου. Απλά πιστεύω ότι αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης που έφυγε άδικα, έφυγε για να σώσει πολλούς άλλους! Να προσέχετε τον εαυτό της».

Η περιγραφή της Χριστίνας Παππά

«Όλοι μας εξακολουθούμε και είμαστε συγκλονισμένοι με τον άτυχο χαμό του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη, του Γιώργου, τόσο μα τόσο άδικα. Εγώ, ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω.. Όλοι μας πονέσαμε τα τραγούδια του, πονέσαμε, κλάψαμε, χορέψαμε, ξενυχτίσαμε… Καλό παράδεισο σε αυτό το παιδί που τόσο, μα τόσο άδικα έφυγε», ανέφερε αρχικά η Χριστίνα Παππά για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της εμπειρία, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Πριν από 15 χρόνια είχα επισκεφθεί το ιατρείο. Είχα πάει δύο φορές. Ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο, δεν είναι στον χαρακτήρα μου, δεν μου άρεσε. Πάνω από 15 χρόνια πάει. Τότε είχα ένα κριθαράκι στο μάτι. Η μόνη μέρα που μπορούσα να πάω ήταν Δευτέρα. Ο γιατρός εκείνη την μέρα μπορούσε μόνο στην κλινική και ευτυχώς που πήγα στην κλινική… Θα έκανα μία αφαίρεση στο μάτι και θα έφευγα. Στο ιατρείο η πίεσή μου έπεσε στο τέσσερα. Τους είπα ‘σβήνω’ και με επαναφέρανε με απινιδωτή… Είναι αυτό που λένε ότι όταν φεύγεις από τη ζωή βλέπεις χρώματα… Ίσως, να έφυγε αυτός ο άνθρωπος για να μας υπενθυμίσει πολλά πράγματα και για το πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε… Και ο γιατρός τότε μου είχε πει ‘Χριστίνα, ευτυχώς που ήρθες στην κλινική διαφορετικά θα σε χάναμε και βεβαίως τη Δευτέρα νοσηλεύτηκα γιατί έπαθα κάποιο αλλεργικό σοκ».

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«Με έβαλαν να καθίσω σε καρέκλα με ηλεκτρόδια»

Λίγο αργότερα, η Χριστίνα Παππά, μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΙ Live You, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία από την επίσκεψή της στο ιατρείο:

«Πήγαινα και εγώ σε αυτό τον γιατρό, πήγα κάποιες φορές αλλά δεν μπόρεσα να ξαναπάω, ήταν πολύ σκοτεινός τύπος και δεν είναι στον χαρακτήρα μου… Αλλά έχω άλλους ανθρώπους δικούς μου, που με στείλανε, που πίνουν νερό στο όνομά του. Εγώ πήγα για διατροφή αλλά και για το στομάχι μου και μου είπαν ότι είναι φανταστικός, ο καλύτερος γιατρός. Εγώ πριν 15 χρόνια πήγαινα, οι δικοί μου φίλοι για να καταλάβετε συνεχίζουν και τώρα που πηγαίνουν και κάνουν αυτές της βιταμίνες. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου… Σας λέω αυτός και σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος και ιατρικά δεν τον πίστεψα».

«Με είχε βάλει και εμένα σε μία καρέκλα με ηλεκτρόδια, με ένα κράνος στο και κεφάλι… Από κάτω είχε κάτι αυτή η καρέκλα που κάτι σα να σε χτυπούσε. Μετά αυτός έβγαζε που έχεις πρόβλημα, τι πρέπει να κάνει και εμένα με γέμισε με βιταμίνες, που αυτό δεν με χάλασε γιατί αυτές είναι οι βιταμίνες που παίρνω και τώρα, αλλά όντως πολύ ακριβές… γιατί κάτι τέτοιο που σου έδινε ήταν στα 700 ευρώ».