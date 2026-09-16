Το σκεπτικό για την προφυλάκισή τους αποτελεί κόλαφο για τις εγκληματικές παραλείψεις που τους αποδίδονται, οι οποίες άλλωστε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχαν ως αποτέλεσμα, να φύγει από τη ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Ύποπτοι τέλεσης νέων αξιοποίνων πράξεων χαρακτηρίζονται από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το σκεπτικό για την προφυλάκισή τους

Παρά την προσπάθεια που κατέβαλαν, κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας τους οι δύο γιατροί να πείσουν ανακριτή και εισαγγελέα πως δεν φέρουν οι ίδιοι ευθύνη για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν τα κατάφεραν.

Το σκεπτικό για την προφυλάκισή τους αποτελεί κόλαφο για τις εγκληματικές παραλείψεις που τους αποδίδονται, οι οποίες άλλωστε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχαν ως αποτέλεσμα, να φύγει από τη ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Πλασμαφαίρεση χωρίς εξοπλισμό

Αντικρούοντας όλους τους ισχυρισμούς τους, ο ανακριτής έκρινε πως όχι μόνο υπέβαλλαν τον Γιώργο Μαζωνάκη με προχειρότητα σε μία ιατρική πράξη, για την οποία δεν διέθεταν ούτε τον εξοπλισμό ούτε τη γνώση και την επιστημονική επάρκεια να κάνουν, αλλά στη συνέχεια επιχείρησαν να σβήσουν τα ίχνη της εγκληματικής συμπεριφοράς τους και να παρεμποδίσουν με κάθε τρόπο την έρευνα, αλλοιώνοντας τα στοιχεία.

Παρεμπόδισαν την έρευνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκεπτικό του ανακριτή επισημαίνεται το γεγονός πως «με πράξεις και παραλείψεις αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, παρεμποδίζοντας με ενέργειές τους κάθε είδους έρευνα στη συνέχεια».

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Και οι δύο κατηγορούμενοι «είχαν πλήρη συνείδηση των συνεπειών των πράξεών τους» τονίζει μάλιστα ο ανακριτής.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι «παρά τα alarms μηχανήματος που καταδείκνυαν σοβαρή επιδείνωση της υγείας τους ασθενούς, οι κατηγορούμενοι συνέχισαν την ιατρική πράξη». Επίσης, «παρέλειψαν να καλέσουν εγκαίρως το ΕΚΑΒ αναιτιολόγητα, ενώ οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να παράσχουν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια».

Χωρίς άδεια το ιδιωτικό ιατρείο

Σύμφωνα με το σκεπτικό για την έκδοση του εντάλματος προσωρινής τους κράτησης, οι δύο κατηγορούμενοι «λειτουργούσαν και εκτελούσαν σοβαρές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, σε ασθενείς που δεν τους υπέβαλλαν στις κατάλληλες εξέτασις».

Επικίνδυνοι τέλεσης νέων εγκλημάτων

Όλα αυτά τα στοιχεία συνηγορούν πως και οι δύο είναι επικίνδυνοι, αν αφεθούν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, να συνεχίσουν να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. Για αυτό το λόγο, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάνθηκαν πως «δεν υπήρχε άλλο δικονομικό μέτρο να τους παρεμποδίσει από το να τελέσουν νέα εγκλήματα», εκτός από την προσωρινή κράτηση την οποία διέταξαν.

Οι ανακριτικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο να καλέσουν ως μάρτυρα το πρόσωπο στο οποίο η γιατρός φέρεται να έχει στείλει την φωτογραφία που τράβηξε τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα της διαδικασίας και στη συνέχεια τη διέγραψε αλλά και τα πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησαν οι δύο κατηγορούμενοι το κρίσιμο χρονικό διάστημα έως ότου κληθεί το ΕΚΑΒ.