Ο Ζακ Σνάιντερ απαντάει στους haters και σε όσους τον χαρακτηρίζουν «φασίστα» και «ομοφοβικό».

Ο Ζακ Σνάιντερ χαρακτήρισε την ταινία «300» ως «την πιο γκέι ταινία που έχει γίνει ποτέ», σε συνέντευξη που έδωσε στο Variety.



Συγκεκριμένα, ο σκηνοθέτης θυμήθηκε την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου λέγοντας ότι κατά την προβολή της «όλοι τη γιούχαραν και αποχώρησαν» με μερίδα του κοινού να δηλώνει ότι «ήταν η χειρότερη ταινία όλων των εποχών» και ότι ήταν μια «φασιστική» ταινία.

Οι «300 είναι μία από τις πιο γκέι ταινίες που έχουν γίνει ποτέ»

Επίσης, αναφέρθηκε σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές ερωτήσεις που τού είχαν γίνει τότε, όταν ένας από τους παρευρισκόμενους είπε: «"Είστε υπέρ των ομοφυλοφίλων ή υπέρ της οπλοκατοχής;", απάντησα ότι "θα είμαι ειλικρινής, είμαι λίγο και από τα δύο, αλλά προφανώς είμαι υπέρ των ομοφυλοφίλων. Έφτιαξα την πιο γκέι ταινία που έχει γυριστεί ποτέ"».

Οι «300 είναι μία από τις πιο γκέι ταινίες που έχουν γίνει ποτέ. Πάντα λέω, 'Υπάρχουν λίγες ταινίες όπου οι άνθρωποι μπαίνουν straight και βγαίνουν γκέι, και οι '300' είναι μία από αυτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σνάιντερ έκανε παρόμοιες δηλώσεις στο Joe Rogan Experience τον Μάρτιο του 2024, όταν υπερασπίστηκε την ταινία του λέγοντας ότι ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με τις ταινίες «Milk», «Philadelphia» «Fire Island». «Κοίτα, οι 300 είναι μία από τις πιο γκέι ταινίες που έχουν γίνει ποτέ», έλεγε και τότε. «Είναι απίστευτα ανδροκεντρική και ανδρομανής. Πραγματικά νιώθεις πολύ ισχυρή ανδρική ενέργεια από αυτή την ταινία».



Aν και ο Σνάιντερ δεν ξεκαθάρισε τι εννοούσε, πιθανότατα αναφέρεται στην αισθητική της ταινίας, με ηθοποιούς όπως ο Τζέραρντ Μπάτλερ που εμφανίζονται ημίγυνοι με καλολαδωμένους κοιλιακούς, σε μια ταινία που ξεχειλίζει από τεστοστερόνη.

{https://youtu.be/UrIbxk7idYA?si=yj7HUOM17zG2-DNP}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δηλώσεις του σκηνοθέτη έρχονται στον απόηχο και τις αρνητικές αντιδράσεις που προκάλεσε η τελευταία του ταινία «The Last Photograph» η οποία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το Σαββατοκύριακο.

Η νέα ταινία δράσης του Σνάιντερ ακολουθεί τον Ethan Black, έναν πρώην πράκτορα της DEA ο οποίος ψάχνει στις επικίνδυνες περιοχές της Νότιας Αμερικής για την ανιψιά και τον ανιψιό του που έχουν πέσει θύματα απαγωγής, μετά τη βίαιη δολοφονία των γονιών τους. Σε αυτή την επικίνδυνη αποστολή τον βοηθάει ένας πολεμικός φωτογράφος ο οποίος ήταν μάρτυρας των δολοφονιών. Ωστόσο, η ωμή βία κατά παιδιών και γυναικών που αποτυπώνεται στην ταινία, έκανε πολλούς θεατές να κατηγορούν τον σκηνοθέτη ακόμα και για μισογυνισμό.



«Η βία απέναντι σε γυναίκες και άνδρες είναι ίση, κανείς δεν γλιτώνει, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι», αντέκρουσε ο Σνάιντερ τονίζοντας ότι «η βία δεν λειτουργεί και δεν καταφέρνει τίποτα».

{https://youtu.be/S3I5M0HyvYo?si=oCCZnZh97W0CKhwv}

Επίσης, αναφέρθηκε στα σχόλια μίσους που έχει λάβει στα social media, λέγοντας «το feed μου στο X, είχε γεμίσει με σχόλια μίσους που έλεγαν «Θέλω να σκοτώσω τον Ζακ Σνάιντερ», «Ο Ζακ Σνάιντερ είναι φασίστας», «Ο Ζακ Σνάιντερ είναι ομοφοβικός», «Ο Ζακ Σνάιντερ είναι αμφιφυλόφιλος». Όταν ρωτήθηκε, αν το τελευταίο σχόλιο έγινε επειδή οι δύο πρωταγωνιστές εμφανίζονται γυμνασμένοι και χωρίς μπλούζες σε πολλές σκηνές, απάντησε: «Φαντάζομαι! Είναι «ομοερωτικό» και «τρανσφοβικό» και «φασιστικό» και όλα αυτά τα πράγματα», ενώ σε άλλο σημείο ξέσπασε λέγοντας: «Είστε τρελοί, είναι απλά μια ταινία, ηρεμήστε».