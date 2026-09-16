Ο Τομ Κρουζ συνηθίζει να κάνει ο ίδιος τα επικίνδυνα stunts στις ταινίες του, φλερτάροντας με τον θάνατο ορισμένες φορές.

Ο Τομ Κρουζ εκτός από κινηματογραφικός αστέρας της πρώτης γραμμής εδώ και δεκαετίες, είναι επίσης γνωστός για τα επικίνδυνα stunts που κόβουν την ανάσα και που αρέσκεται ο ίδιος κάνει στις ταινίες δράσης στις οποίες πρωταγωνιστεί.



Κάποιος πρόσφατα τον ρώτησε επιτέλους, αν έχει ποτέ φοβηθεί για τη ζωή του κατά τη διάρκεια αυτών των σκηνών, και η απάντησή του εκπλήσσει.

{https://youtu.be/-lsFs2615gw?si=DoBm1RVHL2it9ogk}



Είτε ο Τομ Κρουζ κρέμεται από το πλάι ενός αεροπλάνου είτε κάνει ελεύθερη πτώση για να γιορτάσει την επιτυχία του Top Gun: Maverick, ο 64χρονος ηθοποιός δεν διστάζει να κοιτάξει τον θάνατο κατάματα στις ταινίες του. Σε συνέντευξή του στο GQ, ο διάσημος ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την αγάπη που έχει στα επικίνδυνα stunts λέγοντας:



«Νομίζω ότι θα μπορούσες να δεις τη ζωή μου και να πεις: Μου αρέσει να στέκομαι στην άκρη ενός γκρεμού, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δηλαδή, βλέπω τη ζωή ως μια περιπέτεια, και πάντα το έκανα, σε όλη μου τη ζωή. Θέλω να κατανοήσω τους ανθρώπους. Θέλω να κατανοήσω τη ζωή και τις κουλτούρες. Κοιτάμε τη ζωή. Αναρωτιέμαι: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι; Πώς νιώθουν; Σκέφτονται όπως εγώ; Γελούν με τα ίδια πράγματα; Πώς μπορώ να συνδεθώ μαζί τους;».

Ο Κρουζ ρισκάρει συνεχώς τη ζωή του για τους ρόλους του στις ταινίες, αλλά και στη ζωή του είναι λάτρης της περιπέτειας. Στην ίδια συνέντευξη, συνέχισε εξηγώντας πώς αυτός ο μοναδικός τρόπος ταξιδιού επιτρέπει την κατανόηση άλλων πολιτισμών με έναν τρόπο που οι απλές διακοπές δεν το κάνουν.



«Δεν ήθελα απλώς να είμαι τουρίστας. Ήθελα να πάω να κάνω ταινίες εκεί γιατί πιστεύω ότι πραγματικά γνωρίζεις τους ανθρώπους όταν δημιουργείς μαζί τους. Ο καθένας έχει μια διαφορετική υποκειμενική πραγματικότητα για το τι σκέφτεται για τη ζωή, για τους ανθρώπους. Υπάρχει κοινό έδαφος στην ανθρωπότητα, και εγώ ψάχνω αυτό το κοινό έδαφος».

{https://youtu.be/I720xCnnPUY?si=p1c7IsYAW7zljPwa}

Στην ουσία, αυτό που λέει ο ηθοποιός είναι ότι οι ταινίες φέρνουν κοντά τους ανθρώπους, και για τον Κρουζ αυτό συμβαίνει πολύ πριν από την άφιξη κάθε νέου τίτλου στις αίθουσες, καθώς όπως πιστεύει, το να ταξιδεύει για δουλειά και να κάνει τρελά stunts τού δίνει την ευκαιρία να κατανοήσει άλλες κουλτούρες και οπτικές γωνίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τομ Κρουζ μίλησε ανοιχτά για τον θάνατο και την πιθανότητα να συμβεί κάτι τραγικό κατά τη διάρκεια των επικίνδυνων σκηνών του. Όπως φαίνεται, ο ηθοποιός δεν φοβάται να πεθάνει:



«Φοβάμαι λοιπόν τον θάνατο; Όχι. Όχι. Δεν είναι ότι δεν φοβάμαι. Δεν με πειράζει το συναίσθημα. Καταλαβαίνω ότι η ζωή έχει βεβαιότητες και αβεβαιότητες. Και στην δημιουργία ταινιών και στη ζωή, αυτό που με ενδιαφέρει είναι: Ας φέρουμε τις αβεβαιότητες πιο κοντά στις βεβαιότητες, αλλά θέλω να δημιουργήσω άλλες αβεβαιότητες, ώστε να προχωράμε μπροστά και να είναι μέρος της περιπέτειας».

Ο Τομ Κρουζ θα επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Digger» που κυκλοφορεί στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου. Αν και δεν φαίνεται ότι ο ρόλος του να περιλαμβάνει stunts, με τον Τομ Κρουζ ποτέ δεν ξέρει κανείς...