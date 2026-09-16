Όπως σημείωσε η υπουργός Παιδείας η Β φάση των προσλήψεων αναπληρωτών θα γίνει νωρίτερα από ποτέ για να καλυφθούν άμεσα τα κενά στα σχολεία.

Την πρόσληψη περίπου 6.500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Β΄ φάση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από τον συνήθη προγραμματισμό του τέλους Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στην ΕΡΤnews.

Η υπουργός σημείωσε ότι φέτος πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών της τελευταίας δεκαετίας, με περίπου 30.000 εκπαιδευτικούς, ενώ τον Αύγουστο ολοκληρώθηκαν σχεδόν 5.300 μόνιμοι διορισμοί. Η κ. Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στα σχολεία, εξηγώντας πως οι ανάγκες μεταβάλλονται διαρκώς ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, λόγω μη αναλήψεων υπηρεσίας, αδειών και άλλων μεταβολών.

«Πρέπει να μάθουμε να αντιδρούμε νωρίτερα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η προετοιμασία για κάθε σχολική χρονιά ξεκινά ήδη από το φθινόπωρο της προηγούμενης, με την καταγραφή των αναγκών, των αποχωρήσεων και των αλλαγών στο σχολικό δίκτυο.

«Το μέλλον είναι οι μόνιμοι διορισμοί»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Υπουργός στην ανάγκη σταθερής ενίσχυσης του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Όπως ανέφερε, από το 2019 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 53.000 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση.«Θεωρώ ότι αυτό είναι το μέλλον, οι μόνιμοι διορισμοί. Να ενισχύουμε σταθερά το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει ότι έχει μια σχέση σταθερότητας με το σχολείο», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

Στο επίκεντρο και η στέγαση των εκπαιδευτικών

Η Υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, όπου το υψηλό κόστος και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά στη διπλή επιστροφή ενοικίου για τους δικαιούχους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, καθώς και στην αξιοποίηση δημοτικών και άλλων δημόσιων ακινήτων για τη δημιουργία κατοικιών που θα μπορούν να διατίθενται σε εκπαιδευτικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς. Παράλληλα, σημείωσε ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω συνδρομή από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ εξετάζεται και η αξιοποίηση μέρους των νέων κατοικιών που δημιουργούνται στο πλαίσιο του στεγαστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. «Ο δρόμος είναι ο δρόμος της φροντίδας στον εκπαιδευτικό, ο οποίος κάνει τόσα χιλιόμετρα για να είναι δίπλα στα παιδιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη.

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