Αντίστροφη μέτρηση για τις 6.500 προσλήψεις της Β΄ Φάσης αναπληρωτών.

Νέα φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, με το Υπουργείο Παιδείας να προγραμματίζει περίπου 6.500 προσλήψεις για την κάλυψη των κενών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, η κάλυψη των αναγκών στις σχολικές μονάδες έχει ξεπεράσει το 85%, ωστόσο παραμένουν ελλείψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

Προσλήψεις Αναπληρωτών: Β΄ Φάση με περίπου 6.500 προσλήψεις

Το επόμενο βήμα είναι η Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η οποία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός των προσλήψεων εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στις 6.500, με στόχο να καλυφθούν κυρίως τα κενά σε ειδικότητες που δεν έχουν καλυφθεί στην πρώτη φάση. «Υπάρχει μία δεύτερη φάση, με προσλήψεις αναπληρωτών που θα είναι τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στις 6.500, ώστε να καλυφθούν όσες ειδικότητες είναι κενές αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας.

Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι η μεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών αναγκών έχει ήδη καλυφθεί. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε συγκεκριμένες ειδικότητες και σχολικές μονάδες. Το Υπουργείο εκτιμά ότι αυτά θα αντιμετωπιστούν μέσω της δεύτερης φάσης προσλήψεων.

«Περίπου 15% των αναγκών παραμένει ανοιχτό»

Ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, οι οποίες υπολογίζονται περίπου στο 15% των αναγκών. Όπως ανέφερε, στόχος είναι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ανάγκες, ώστε τα σχολεία να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες ειδικότητες για την ομαλή λειτουργία του ωρολογίου προγράμματος. Η τελική εικόνα, πάντως, αναμένεται να διαμορφωθεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς τα κενά στα σχολεία ενδεχομένως να μεταβληθούν λόγω μη αναλήψεων υπηρεσίας, παραιτήσεων, αδειών αλλά και αλλαγών στη λειτουργία των τμημάτων.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Βοιωτίας όπου καταγράφονται σημαντικά κενά στην Δευτεροβάθμια. Ειδικότερα, με ένα ποσοστό της τάξης του 38% σε κενά αναπληρωτών καθηγητών, η δευτεροβάθμια της Βοιωτίας αναμένει τη δεύτερη φάση κατανομής τους στα τέλη του Σεπτέμβρη ενώ σε ένα 10% κυρίως σε μαθήματα ειδικότητας είναι οι ελλείψεις που διαπιστώνονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlcg09qt56pt?integrationId=40599y14juihe6ly}