Ξέρουμε τι θα δείτε στο Netflix την εβδομάδα 14 έως 20 Σεπτεμβρίου.

Το Stranger Things επιστρέφει αυτή την εβδομάδα στο Netflix με τη δεύτερη σεζόν της animated σειράς «Ιστορίες του '85», ενώ όσοι αγαπούν τις αληθινές αστυνομικές ιστορίες δεν πρέπει να χάσουν τη νέα σεζόν του Monster που ξετυλίγει την «Ιστορία της Λίζι Μπόρντεν».



Δείτε αναλυτικά της νέες σειρές που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 14 έως 20 Σεπτεμβρίου.

Σειρές του Netflix

Η Κούκλα (The Doll)

16/09/2026



Ένας αυτοδημιούργητος έμπορος παλεύει με τον έρωτά του για μια δυναμική αριστοκράτισσα σε αυτή τη σύγχρονη διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος του Μπολέσουαφ Πρους.

{https://youtu.be/OwYFO5kmHbU?si=ytYEKvf3x3Y7UwQG}

Οι Καθαριστές (The Fixers)

17/09/2026



Ένας πρώην γκάνγκστερ που βρίσκεται σε δύσκολη θέση συνεργάζεται με τον γιο ενός αδίστακτου πολιτικού για να διαχειριστούν τα βρόμικα μυστικά σημαντικών πελατών και από τις δύο πλευρές του νόμου.



Πλαστική Ομορφιά (Plastic Beauty)

17/09/2026



Όταν μια χαρισματική χειρουργός στα επείγοντα περνά στην αισθητική ιατρική, η σύγκρουσή της με έναν διάσημο γιατρό αποκαλύπτει την απληστία και τα πάθη πίσω από τη λάμψη.

{https://youtu.be/rDEnONgb7CM?si=PeIhUKtnXM1T5azG}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τέρας: Η Ιστορία της Λίζι Μπόρντεν (Monster: The Lizzie Borden Story)

17/09/2026



Παγιδευμένη σε ένα σκληρό οικογενειακό περιβάλλον της βικτωριανής εποχής, η Λίζι Μπόρντεν δολοφονεί τους γονείς της με τσεκούρι σε ένα φρικιαστικό έγκλημα που συγκλονίζει ολόκληρη τη χώρα.

{https://youtu.be/gYTzF1vna40?si=w8QE1p94TXW8UjnU}

Stranger Things: Ιστορίες του '85: Σεζόν 2 (Stranger Things: Tales From '85: Season 2)

17/09/2026

Καθώς πλησιάζει ο Άγιος Βαλεντίνος, η παρέα ερευνά την αλήθεια πίσω από φαντάσματα και ένα σμήνος αλλόκοτων πλασμάτων που σκορπούν χάος στην πόλη.

{https://youtu.be/VNW5dSRPg0Q?si=1_qamPh8yo94tl8D}

Ταινίες του Netflix

Best of the Best

18/09/2026



Δύο παιδικές φίλες μπαίνουν στην ομάδα χορού Μπόλιγουντ του UCLA κι ανακαλύπτουν ότι ο δρόμος για το πρωτάθλημα των ΗΠΑ είναι πολύ πιο σκληρός απ' όσο φαντάζονταν.

Netflix K&F Series

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Σεζόν 14 (Gabby's Dollhouse: Season 14)

14/09/2026



Νιάου, νιάου... γαβ, γαβ! Η Γκάμπι και τα γατάκια της επιστρέφουν, μαζί με την αδελφή της, Ντούζι, που λατρεύει τα σκυλάκια, και όλους τους κουταβοφίλους της!

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14/09/2026

A Parasite’s Heart: Season 1

17/09/2026

21 και Άνω 21 & Over

Ο Δικαστής The Judge

Σέρπικο Serpico

Midnight Girls

18/09/2026

Daredevil

19/09/2026

Justice League

Superman

Wonder Woman

20/09/2026

Ted

Ted 2