Μια νέα έκθεση φέρνει στο φως στοιχεία και λόγους που επιτυχημένες σειρές του Neflix χάνουν χιλιάδες θεατές.

Μια νέα έκθεση που δημοσίευσε η Luminate τον Αύγουστο, επιβεβαιώνει ότι οι σειρές του Netflix χάνουν εκατομμύρια θεατές όταν το διάστημα μεταξύ των σεζόν υπερβαίνει τους 18 μήνες.



Με απλά λόγια, βλέπεις τα επεισόδια μια ωραίας νέας σειράς, επενδύεις συναισθηματικά, και μετά… σιωπή. Μέχρι να κυκλοφορήσει ο δεύτερος κύκλος δύο ή τρία χρόνια αργότερα, έχεις ξεχάσει εντελώς ποιοι είναι οι μισοί από τους χαρακτήρες και τι έκαναν.



Για παράδειγμα, τον Ιούνιο του 2025, παρατηρεί κανείς ότι ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή μιας πρωτότυπης σειράς του Netflix κυμαινόταν γύρω στους 20,7 μήνες. «Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι», όπως λέει και μια σοφή ελληνική παροιμία.

Τώρα, μια νέα έκθεση της Luminate Intelligence, με τίτλο Στρατηγικές Κυκλοφορίας για Μουσική & Τηλεόραση, επιβεβαιώνει ότι το μεγάλο κενό ανάμεσα στις σεζόν μιας σειράς, μειώνει δραματικά το ενδιαφέρον του κοινού, σε ολόκληρη τη βιομηχανία streaming.

Τα στοιχεία της Luminate σκιαγραφούν μια ζοφερή εικόνα, δείχνοντας ότι «μια μακρά παύση (πάνω από 1,5 χρόνια) για σειρές streaming συνήθως προσελκύει μειωμένο αριθμό θεατών, τουλάχιστον στην αγορά των Η.Π.Α.». Το γεγονός αυτό παρατηρείται ακόμα και σε παγκόσμιες επιτυχίες του Netflix όπως το Stranger Things. Το κοινό που επέστρεψε για να παρακολουθήσει την τελευταία σεζόν ήταν μειωμένο σχεδόν κατά 25%.

Σειρές σε ελεύθερη πτώση

Σύμφωνα με την έκθεση της Luminate αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρήθηκε και σε άλλα χιτ του Netflix, όπως το Wednesday. H δεύτερη σεζόν κυκλοφόρησε μετά από ένα τεράστιο διάστημα 2,75 ετών, με αποτέλεσμα η τηλεθέαση να κάνει θεαματική βουτιά κατά 59% (που ερμηνεύεται σε 22,1 εκατομμύρια θεάσεις λιγότερες στις Η.Π.Α.} σε σύγκριση με την πρώτη σεζόν.



Ο πέμπτος και τελευταίος κύκλος του Stranger Things έφτασε μετά από το τεράστιο κενό των 3,5 ετών, σημειώνοντας πτώση της τηλεθέασης κατά 23% (29,5 εκατομμύρια προβολές).



Η τέταρτη σεζόν του Bridgerton κυκλοφόρησε μετά από 1,75 έτη και γνώρισε πτώση τηλεθέασης 20%.



Η δεύτερη σεζόν του The Night Agent, καθυστέρησε κατά 1,8 ετήσια έτη, γεγονός που του κόστισε ακριβά καθώς γνώρισε πτώση 47% (16,5 εκατομμύρια προβολές).



Ο τρίτος κύκλος του Ginny & Georgia είχε ένα κενό 2,5 ετών που οδήγησε σε πτώση 19% (13,3 εκατομμύρια προβολές).



Και για να είμαστε δίκαιοι, αυτό δεν είναι αποκλειστικό πρόβλημα του Netflix. Η Luminate σημειώνει ότι το The Lord of the Rings: The Rings of Power του Prime Video γνώρισε πτώση 57% μετά από ένα διάστημα δύο ετών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης σεζόν του.



Ωστόσο, υπάρχουν και πιο πρόσφατα παραδείγματα σειρών. Ένα από αυτά είναι η επιστροφή του The Gentlemen του Γκάι Ρίτσι. Η σειρά επέστρεψε μετά από δύομισι χρόνια αναμονής, με αποτέλεσμα η δεύτερη σεζόν να γνωρίσει κατακόρυφη πτώση που άγγιξε το 45% κατά το πρώτο της Σαββατοκύριακο σε σύγκριση με την πρώτη σεζόν.



Όταν κάνεις τους θεατές να περιμένουν πάνω από 20 μήνες για να δουν τη συνέχεια μιας αγαπημένης σειράς, χάνουν κάθε επαφή με την πλοκή και η συναισθηματική επένδυση στους χαρακτήρες απλά ξεθωριάζει.

Δεν είναι όλα μαύρα

Αν θέλουμε να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο τότε μπορούμε να πούμε ότι μερικές φορές, η μεγάλη καθυστέρηση μεταξύ των σεζόν, μπορεί να έχει και κάποια πλεονεκτήματα, όπως ότι αυξάνει την τηλεθέαση των προηγούμενων σεζόν. Καθώς πλησιάζει η πρεμιέρα των νέων επεισοδίων, οι θεατές θέλουν να φρεσκάρουν τη μνήμη τους για το πού είχαν μείνει τα πράγματα».



Το Stranger Things είναι το τέλειο παράδειγμα. Τα δεδομένα της Luminate δείχνουν ότι στους μήνες που προηγήθηκαν της πρεμιέρας της πέμπτης σεζόν, η σειρά παρουσίασε μια τεράστια αύξηση τηλεθέασης για όλες τις προηγούμενες σεζόν.

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Αυτή η τάση του «catch-up» παρατηρείται και με το Gentlemen. Ενώ η δεύτερη σεζόν ξεκίνησε αργά, ο πρώτος κύκλος επανήλθε με ορμή, μπαίνοντας ξανά στο παγκόσμιο Top 10 και σκαρφαλώνοντας στην 5η θέση με 21,2 εκατομμύρια ώρες θέασης. Η παύση των 2,5 ετών ανάγκασε ένα μεγάλο κομμάτι του κοινού να ξαναδεί τα αρχικά επεισόδια, κάτι που πιθανώς επηρεάζει τα νούμερα του πρώτου Σαββατοκύριακου της δεύτερης σεζόν.





Πόσο καιρό μετά πρέπει να επιστρέψει μια νέα σεζόν

Την απάντηση δίνει η Luminate προτείνοντας ένα κενό ενός έτους, μεταξύ των σεζόν μιας σειράς. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι σειρές που επιστρέφουν με ετήσια συχνότητα, απογειώνονται σε νούμερα.



Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι σειρές Τhe Pitt του ΗΒΟ Max και το Landman της Paramount οι οποίες επέστρεψαν σχεδόν ακριβώς ένα χρόνο μετά τις πρεμιέρες τους και είδαν τεράστιες αυξήσεις στην τηλεθέαση—132% και 52%, αντίστοιχα.



Μπορεί το Netflix να το καταφέρει αυτό; Σύμφωνα με την έκθεση: «Οι υπηρεσίες streaming χωρίς αμφιβολία έχουν έντονο συμφέρον να επιταχύνουν την εναλλαγή μεταξύ των σεζόν, αλλά το να γίνει πράξη δεν είναι και τόσο εύκολο, ειδικά όταν απαιτείται εκτεταμένο post-production. Οι σύγχρονες σειρές streaming είναι απίστευτα πολύπλοκες. Εκτενή οπτικά εφέ, περίπλοκα προγράμματα διαθεσιμότητας ηθοποιών, κ.ά., ωθούν τους κύκλους παραγωγής κοντά στα δύο χρόνια».

Μόλις μια σειρά χάσει τη δυναμική της λόγω μεγάλης καθυστέρησης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κερδίσει ξανά το κοινό της. Αν το Netflix θέλει να διατηρήσει τα mega-hits του σπάζοντας ρεκόρ αντί να μετράει διψήφια πτώση, τότε θα πρέπει απαραιτήτως να βρει έναν τρόπο να φέρνει τους αγαπημένους χαρακτήρες πίσω στις οθόνες μας πολύ πιο γρήγορα.