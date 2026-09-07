Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στην Πράγα και το Netflix μάς δίνει μια πρώτη εικόνα από τον νέο Ρόμπερτ Λάνγκτον του Νταν Μπράουν.

Όπως είχαμε γράψει τον Μάιο του 2025, το πιο πρόσφατο βιβλίο του Νταν Μπράουν, γίνεται σειρά στο Netflix.



O λόγος για το «The Secret of Secrets», το νέο βιβλίο του Αμερικανού συγγραφέα, το οποίο στα ελληνικά βιβλιοπωλεία κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο ως Το Μυστικό των Μυστικών, από τις εκδόσεις Ψυχογιός.



Η είδηση για την προσαρμογή του στη μικρή οθόνη, ήρθε αρκετούς μήνες πριν την κυκλοφορία του, ενθουσιάζοντας τους φαν του Νταν Μπράουν ανά τον κόσμο.



Τώρα μαθαίνουμε ότι η παραγωγή της -ατιτλοφόρητης μέχρι στιγμής- σειράς έχει ξεκινήσει στην Πράγα, ακολουθώντας τον διάσημο ήρωα του συγγραφέα, τον καθηγητή του Χάρβαρντ, Ρόμπερτ Λάνγκτον, τον οποίο θα υποδυθεί ο Μόργκαν Σπέκτορ. Στο πλευρό του η Ρεμπέκα Χολ ως Κάθριν Σόλομον.

Η υπόθεση

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η επερχόμενη σειρά βασίζεται στον κόσμο του The Secret of Secrets, του έκτου μυθιστορήματος μυστηρίου του Μπράουν με πρωταγωνιστή τον Λάνγκτον.

Η ιστορία ακολουθεί τον καθηγητή καθώς μάχεται ενάντια σε αρχαίες δυνάμεις — και τον χρόνο — για να σώσει μια εξαφανισμένη επιστήμονα και να ανακτήσει το πρωτοποριακό της χειρόγραφο, το οποίο περιέχει ανακαλύψεις που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν για πάντα όσα γνωρίζαμε για την ανθρώπινη συνείδηση.

Η διασκευή θα συνδυάσει τη φουτουριστική επιστήμη με μυστικιστικές παραδόσεις, φέρνοντας την αγωνία, την διεθνή ίντριγκα και τα ιστορικά μυστήρια που χαρακτηρίζουν τα βιβλία του Μπράουν, στην οθόνη.

Για τον συνδημιουργό και showrunner Κάρλτον Κιουζ (Lost), ο συνδυασμός ενός θρίλερ που εκτείνεται σε όλο τον κόσμο και μερικών πολύ μεγάλων ερωτημάτων ήταν αυτονόητος. «Η ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Νταν Μπράουν για να φέρω τον Λάνγκτον σε ένα νέο κεφάλαιο στην οθόνη είναι μια πραγματική συγκίνηση», λέει ο Κιουζ στο Tudum. «Με τράβηξε ο συνδυασμός των συναρπαστικών στοιχείων: Είναι ένα κινηματογραφικό θρίλερ γεμάτο ένταση που διαδραματίζεται σε μια φανταστική τοποθεσία: την Πράγα. Είναι επίσης μια υπέροχη ιστορία αγάπης και μια προκλητική εξερεύνηση της ανθρώπινης συνείδησης. Η ευκαιρία να πω μια ιστορία που λειτουργούσε σε τόσα πολλά διαφορετικά επίπεδα με ενθουσίασε πραγματικά ως αφηγητή».

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Ο Τομ Χανκς δίνει τη σκυτάλη στον Μόργκαν Σπέκτορ

Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Μόργκαν Σπέκτορ (The Gilded Age, The Plot Against America) ως Ρόμπερτ Λάνγκτον, ο λαμπρός καθηγητής του Χάρβαρντ του οποίου η γνώση των συμβόλων, της θρησκείας, της τέχνης και της ιστορίας τον έχει επανειλημμένα φέρει στο επίκεντρο μυστηρίων με παγκόσμιες συνέπειες.

«Ο Μόργκαν είναι ένας πραγματικά υπέροχος ηθοποιός», λέει ο Κιουζ. «Είναι ο τέλειος ρόλος για τον Ρόμπερτ Λάνγκτον — ένας λαμπρός ακαδημαϊκός του οποίου η περιέργεια, η εξυπνάδα και η διανόηση είναι τα εργαλεία του επαγγέλματός του».



Θυμίζουμε ότι στις τρεις προηγούμενες κινηματογραφικές μεταφορές, είχαμε δει τον Τομ Χανκς να ενσαρκώνει τον Ρόμπερτ Λάνγκτον, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ήρωες της σύγχρονης λογοτεχνίας

Η Ρεμπέκα Χολ (Monster: The Lizzie Borden Story, The Beauty) υποδύεται την Κάθριν Σόλομον, της οποίας η σχέση με τον Λάνγκτον θα προσθέσει μια νέα διάσταση στον διάσημο ήρωα. «Για πρώτη φορά, ο Ρόμπερτ Λάνγκτον έχει ένα σοβαρό ερωτικό ενδιαφέρον — και αυτό αλλάζει πολλούς από τους τρόπους που βλέπει τον κόσμο», λέει ο Κιουζ. «Είναι μια συναρπαστική εξέλιξη του χαρακτήρα».

Ποιος είναι πίσω από τη νέα σειρά με τον Ρόμπερτ Λάνγκτον

Ο Κάρλτον Κιουζ και ο Νταν Μπράουν είναι οι συνδημιουργοί της σειράς. Ο Κιουζ εμφανίζεται στο πρότζεκτ ως showrunner, σεναριογράφος και εκτελεστικός παραγωγός, ενώ ο Νταν Μπράουν συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός.

Μετά την παγκόσμια επιτυχία του Κώδικα Ντα Βίντσι, ο Νταν Μπράουν έχει γίνει ένας από τους πιο best selling συγγραφείς της σύγχρονης λογοτεχνίας. Τα μυθιστορήματα του έχουν πουλήσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια αντίτυπα σε 56 γλώσσες, και η σειρά ταινιών με τον Λάνγκτον έχει αποφέρει περίπου 2,24 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η νέα μορφή της σειράς πρόκειται να δώσει στον Κιουζ και την ομάδα του περισσότερη ελευθερία (από ό,τι στις ταινίας) ώστε να εξερευνήσουν το μείγμα του γρήγορου ρυθμού αγωνίας και των ηθικών ερωτημάτων που θέτει ο συγγραφέας. «Πριν από αυτό το πρότζεκτ, είχα διαβάσει τα περισσότερα από τα βιβλία του Νταν και τα λάτρεψα», λέει ο Κιουζ. Για τον ίδιο, η μεταφορά μιας ιστορίας του Νταν Μπράουν σε σειρά του Netflix ανοίγει νέες δυνατότητες. «Η ευκαιρία να το διασκευάσουμε σε μια σειρά οκτώ ωρών μου φάνηκε ως μια ευκαιρία να αναδείξω πλήρως και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το εύρος και την έκταση του έργου του Νταν στην οθόνη», εξηγεί.

Μέχρι στιγμής, το Netflix δεν έχει ανακοινώσει ημερομηνία πρεμιέρας για την πολυαναμενόμενη σειρά.

Τι αναφέρεται στη σύνοψη του βιβλίου

Ο πιο διάσημος συγγραφέας θρίλερ στον κόσμο επιστρέφει με το πιο εντυπωσιακό του μυθιστόρημα μέχρι σήμερα.

Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον, καταξιωμένος καθηγητής συμβολογίας, ταξιδεύει στην Πράγα για να παρακολουθήσει μια πρωτοποριακή διάλεξη της αγαπημένης του Κάθριν Σόλομον, μιας εξέχουσας επιστήμονος της νοητικής επιστήμης. Η Κάθριν ετοιμάζεται να εκδώσει ένα βιβλίο με συγκλονιστικές ανακαλύψεις για τη φύση της ανθρώπινης συνείδησης.



Όμως, μια άγρια δολοφονία θα μετατρέψει το ταξίδι σε εφιάλτη. Η Κάθριν εξαφανίζεται ξαφνικά μαζί με το χειρόγραφό της και ο Λάνγκντον βρίσκεται στο στόχαστρο μιας πανίσχυρης οργάνωσης, καθώς καταδιώκεται από κάποιον άγνωστο που φαίνεται να έχει ξεπηδήσει από την αρχαιότερη μυθολογία της Πράγας.



Σε μια συναρπαστική κούρσα μέσα στους παράλληλους κόσμους της φουτουριστικής επιστήμης και της μυστικιστικής παράδοσης, θα έρθει στο φως μια συγκλονιστική αλήθεια για ένα μυστικό σχέδιο που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον ανθρώπινο νου.