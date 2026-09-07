«Την ακροδεξιά δεν την καταπολεμάς όταν υιοθετείς τη ρητορική της», είπε η Άννα Παπαδοπούλου στον απόηχο της νίκης του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία της Γερμανίας.

Τους λόγους για τους οποίου η ακροδεξιά παρουσιάζει άνοδο περιέγραψε η Άννα Παπαδοπούλου, μιλώντας στον ΣΚΑΙ. Παράλληλα επέκρινε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, για τις οποίες είπε ότι δεν έχουν όραμα και δεν ακουμπούν την ακρίβεια.

«Αυτό που συνέβη χθες στη Γερμανία είναι μια ιστορική στιγμή, αρνητικά. Την ακροδεξιά δεν την καταπολεμάς όταν υιοθετείς τη ρητορική της, διότι αυτό επιχειρεί να κάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Καραγκούνης, υιοθετούμε την αντιμεταναστευτική ρητορική που έχει ακροδεξιά», τόνισε η Άννα Παπαδοπούλου. Στη συνέχεια αναρωτήθηκε «γιατί γιγαντώθηκε η ακροδεξιά στη Γερμανία;» και απάντησε «γιατί έχουμε κοινωνικές τεράστιες ανισότητες, γιατί έχουμε καταβαράθρωση των εισοδημάτων και απομείωση της αξίας των μισθών». «Άρα το ζήτημα ποιο είναι; Η περιθωριοποίηση. Η μετανάστευση έρχεται σαν ένα κάλυμμα σε μια ρητορική που χρησιμοποιεί το ότι μας φταίνε οι μετανάστες για την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κοινωνίες», είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ.

«Το μεταναστευτικό, είναι δύσκολο ζήτημα, όμως, χρησιμοποιείται δυστυχώς και το εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά, ώστε να αναλύει την οικονομική κατάσταση, στην οποία δυστυχώς έχουν φτάσει οι λαοί από πολιτικές, οι οποίες επενδύουν στις ανισότητες», τόνισε η Άννα Παπαδοπούλου.

«Καμία σοβαρή απάντηση από Μητσοτάκη για το κόστος ζωής»

Ως προς τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ είπε ότι είναι χωρίς όραμα, χωρίς ατζέντα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Αντίθετα, το πρόγραμμα που κατέθεσε το κόμμα της είναι κοστολογημένο και με βαθύτατο κοινωνικό πλαίσιο κάτι που φαίνεται και στην πρόταση για μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα που επιτρέπει να παραμείνουν στην τσέπη τους 700 ευρώ το χρόνο.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Νομίζω ότι πρέπει να τις κρίνουμε σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι αφενός μεν ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε οραματική διάσταση, δεν είδαμε οποιαδήποτε πρόταση, η οποία να μας περιγράφει πώς θα είναι η οικονομία τα επόμενα χρόνια σε ένα επίπεδο αλλαγής παραγωγικού μοντέλου, πώς θα ενισχύσουμε την αύξηση του πλούτου, πώς θα αλλάξουμε ενδεχομένως το παραγωγικό μοντέλο για να στηρίξουμε και τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και από εκεί και πέρα δεν δόθηκε οποιαδήποτε απάντηση σοβαρή σε ό, τι αφορά το άμεσο πρόβλημα που είναι το κόστος ζωής. Δεν είδαμε, δηλαδή, οποιαδήποτε εξαγγελία να αφορά το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας, το στεγαστικό πρόβλημα»

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Αναφορικά με το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ η Άννα Παπαδοπούλου είπε: «Το πρόγραμμά μας, πέραν του ότι είναι κοστολογημένο έχει βαθύτατα κοινωνικό πρόσημο. Στηρίζει για παράδειγμα και τους συνταξιούχους. Η εξαγγελία για το επίδομα που ακούσαμε από τη ΝΔ είναι 27 λεπτά τον μήνα. Εμείς προτείνουμε μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, που επιτρέπει να παραμένει στην τσέπη τους και στη σύνταξή τους έως 700 ευρώ το χρόνο», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

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